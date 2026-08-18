La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

Las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de organismos internacionales son contundentes: las condiciones del fenómeno de El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) ya coinciden plenamente con la fase cálida de este evento climático. Con un aumento abrupto de la temperatura en la superficie del Océano Pacífico central y el debilitamiento de los vientos alisios, los científicos confirman que la alteración meteorológica se encuentra en pleno desarrollo y de hecho, está sucediendo en este 2026. Frente a este pronóstico crítico, el Gobierno Nacional se prepara con tecnologías orientadas a la anticipación de catástrofes.