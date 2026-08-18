La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes
Ante la confirmación del fenómeno climático en el país, el Ministerio de Salud y la AFE pusieron en marcha un centro de monitoreo en tiempo real. Se estiman más de 5,4 millones de hectáreas vulnerables en el litoral y el norte argentino.
Resumen para apurados
- Ante la llegada de El Niño en 2026, el Gobierno nacional activó un sistema de alerta sanitaria y monitoreo en tiempo real para anticipar catástrofes en Argentina.
- Salud y la AFE integraron mapas satelitales y datos de organismos oficiales para vigilar más de 5,4 millones de hectáreas potencialmente inundables en el país.
- La iniciativa busca evitar el colapso hospitalario, prevenir epidemias y dar respuesta médica inmediata a casi un millón de personas en zonas de riesgo.
Las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de organismos internacionales son contundentes: las condiciones del fenómeno de El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) ya coinciden plenamente con la fase cálida de este evento climático. Con un aumento abrupto de la temperatura en la superficie del Océano Pacífico central y el debilitamiento de los vientos alisios, los científicos confirman que la alteración meteorológica se encuentra en pleno desarrollo y de hecho, está sucediendo en este 2026. Frente a este pronóstico crítico, el Gobierno Nacional se prepara con tecnologías orientadas a la anticipación de catástrofes.
Mediante un trabajo articulado entre la Agencia Federal de Emergencias (AFE), bajo la órbita de Seguridad, y el Ministerio de Salud de la Nación, se implementó una estrategia orientada a la respuesta preventiva. La pieza clave de este modelo es una central de monitoreo alojada en la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa). Esta unidad integra por primera vez a la entidad en la red GIRCyT del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).
Monitoreo satelital y mapas en tiempo real
El núcleo del centro de control opera con cuatro programas digitales especializados. Tres de ellos recopilan registros meteorológicos, epidemiológicos y del territorio provistos por entidades como el Conicet, la Conae, el INDEC y el SMN, mientras que el cuarto procesa esa masa de datos para traducirla en mapas interactivos con geoposicionamiento en tiempo real. Este avance permite a los técnicos reemplazar las planillas estáticas tradicionales por modelos analíticos visuales, facilitando el seguimiento de los índices oceánicos y atmosféricos (ROI y SOI) para prever escenarios de desastre horas antes de que se produzcan en el terreno.
El mapa de riesgo elaborado por las autoridades proyecta un panorama complejo para el litoral y el norte argentino, abarcando también zonas de Cuyo y Córdoba. Los registros satelitales históricos revelan la existencia de 5.476.680 hectáreas potencialmente inundables en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco —superficie equivalente a catorce veces el Área Metropolitana de Buenos Aires—. En estas áreas vulnerables habitan casi un millón de personas (920.211) y se extienden 512 kilómetros de rutas nacionales y provinciales, además de 483 kilómetros de líneas de alta tensión expuestas a anegamientos.
El despliegue sanitario ante la catástrofe
Para mitigar los daños y responder en forma inmediata, la cartera sanitaria reformuló su capacidad de acción mediante tres escalas de intervención escalonada: patrullas sanitarias móviles, puestos avanzados de estabilización y hospitales modulares de baja y mediana complejidad.
El pilar operacional de mayor capacidad, de acuerdo con el informe oficial, es el hospital móvil ERMEH (Equipo de Respuesta Médica Extra Hospitalaria), una estructura modular donada por el Comando Sur de EE.UU. que cuenta con 60 camas de internación general y unidades de terapia intensiva, capaz de instalarse en cualquier punto del país en menos de 72 horas y quedar totalmente operativo en solo cuatro horas.
Este sistema busca articularse con la red hospitalaria local y evitar el colapso de las instituciones de alta complejidad durante una contingencia.
Las posibles epidemias posteriores
El nuevo modelo de emergencia sanitaria también incorpora la dimensión epidemiológica. Los sistemas informáticos permiten geoposicionar a los pacientes, anticipar brotes, facilitar la aplicación de vacunas y controlar vectores. La información se comparte en tiempo real, lo que refuerza la vigilancia y la contención para evitar que una emergencia climática se convierta en una crisis de salud pública.
La plataforma digital colaborativa Virtual SICOM permite a las provincias cruzar inventarios de insumos, coordinar recursos en red y monitorear variables epidemiológicas para mitigar de forma directa posibles brotes infecciosos o prevenir vectores en las zonas más golpeadas por la emergencia climática.