Seguridad

Cinco personas fueron rescatadas tras caer con una camioneta por un barranco en Tafí del Valle

La Toyota Hilux cayó 10 metros en un sector de la Ruta 307. Los ocupantes, oriundos de Catamarca, fueron trasladados a distintos centros asistenciales.

Cinco personas fueron rescatadas tras caer con una camioneta por un barranco en Tafí del Valle
Por Belén Castellano Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cinco personas de Catamarca fueron rescatadas este martes tras caer con su camioneta por un barranco en la Ruta 307, en Tafí del Valle, debido al mal tiempo.
  • El vehículo cayó diez metros entre la niebla y el garrotillo. Bomberos y policías asistieron a los ocupantes, incluida una niña de 10 años; todos están fuera de peligro.
  • Tras realizar las pericias para retirar la camioneta, la Policía coordina con Vialidad Provincial posibles cortes preventivos de ruta ante futuras inclemencias climáticas.
Resumen generado con IA

Cinco personas, entre ellas una niña de 10 años, fueron rescatadas este martes después de que la camioneta en la que viajaban perdiera el control y cayera por un barranco sobre la Ruta Provincial 307, en Tafí del Valle. Todos los ocupantes recibieron asistencia médica y se encuentran fuera de peligro.

El accidente ocurrió alrededor de las 6.10. De acuerdo con la información inicial, la Toyota Hilux cayó aproximadamente 10 metros a la altura del kilómetro 65. Personal de la Comisaría Tafí del Valle y Bomberos acudieron al sector y asistieron a los cinco ocupantes.

El comisario David Jesús Juárez explicó que las personas se dirigían desde Tucumán hacia Catamarca y señaló que eran oriundas de esa provincia.

“Por causas que todavía se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo. Hay que tener en cuenta que en ese momento había neblina y garrotillo sobre la ruta”, explicó Juárez. “El vehículo cayó en un sector tipo barranco, a una profundidad de entre cinco y 10 metros. Es una zona medianamente complicada”, precisó.

RESCATE. Así retiraban a la menor de 10 años. RESCATE. Así retiraban a la menor de 10 años. POLICÍA DE TUCUMÁN

Traslados y estado de salud

Después del rescate, los cinco ocupantes fueron distribuidos entre distintos centros asistenciales. Dos personas fueron trasladadas al Hospital Padilla, mientras que la niña de 10 años fue derivada al Hospital de Niños para estudios de mayor complejidad. Los otros dos ocupantes recibieron atención en el hospital de Tafí del Valle.

“Las personas que permanecen en el Hospital Padilla continúan con los controles de rutina y están fuera de peligro. Los demás ocupantes ya fueron dados de alta”, informó Juárez.

La camioneta permanecía esta tarde en el lugar del accidente. Las pericias ya se realizaron, aunque las características del terreno dificultaban su extracción.

“El vehículo todavía está en el lugar. Ya se realizaron las pericias, pero resulta dificultoso retirarlo por las características del sector”, señaló el comisario. Además, indicó que personal policial mantenía una custodia para resguardar la camioneta.

OPERATIVO. Personal de Bomberos y Policía de la provincia realizando el rescate de los cinco ocupantes. OPERATIVO. Personal de Bomberos y Policía de la provincia realizando el rescate de los cinco ocupantes. POLICÍA DE TUCUMÁN

Hasta el momento no se registraron otros accidentes relacionados con el garrotillo o las condiciones climáticas en esa zona. Sin embargo, la Policía mantiene contacto con Vialidad Provincial ante posibles cambios en el tiempo.

“En caso de que se presenten otras inclemencias climáticas, se puede disponer el corte preventivo de la ruta. Estamos en contacto permanente con ellos”, afirmó Juárez.

Las autoridades todavía intentan determinar las causas que provocaron el siniestro.

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