Liberaron el tránsito en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha

Resumen para apurados
- Vialidad Provincial cortó el tránsito este martes en la ruta 307, entre Tafí del Valle y Amaicha, debido a la presencia de hielo sobre la calzada que torna peligroso circular.
- La medida rige desde las 7 entre los km 62 y 115, en el marco de una alerta amarilla del SMN por fuertes vientos con ráfagas de hasta 130 km/h en la zona cordillerana.
- Las autoridades monitorean el tramo para definir su reapertura sin horario confirmado y piden a los conductores evitar la zona e informarse por canales oficiales.
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó que este martes 18 de agosto, a las 12.30, quedó liberado el tránsito en la ruta 307, en el tramo comprendido entre Tafí del Valle y Amaicha del Valle, desde el kilómetro 62 hasta el 115.
La circulación había sido interrumpida desde las 7 de la mañana debido a la presencia de hielo sobre la calzada, una situación que representaba un riesgo para los vehículos que transitaban por ese sector de los Valles Calchaquíes.
Según informó el organismo provincial, tras las tareas de monitoreo de las condiciones de la ruta se decidió habilitar nuevamente el paso, aunque las autoridades pidieron a los conductores extremar las precauciones.
Ruta 307: tránsito liberado, pero con precaución
La reapertura se produjo luego de varias horas de interrupción preventiva. Durante ese período, Vialidad Provincial evaluó el estado de la calzada y las condiciones climáticas para determinar cuándo era seguro restablecer la circulación.
La recomendación oficial es circular con precaución, especialmente debido a las bajas temperaturas y a la posibilidad de que persistan sectores resbaladizos en la zona.
La ruta 307 es uno de los principales corredores para conectar Tafí del Valle con Amaicha del Valle y continuar hacia los Valles Calchaquíes.
Alerta amarilla por viento en Tafí del Valle
La reapertura de la ruta se produce en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas en la zona.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este martes una alerta amarilla por viento para sectores cordilleranos que incluyen la zona de Tafí del Valle.
El pronóstico indica que podrían registrarse vientos del sector oeste de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 130 km/h.
Por ese motivo, aunque el tránsito en la ruta 307 ya fue habilitado, se recomienda a quienes deban circular por el sector mantenerse atentos a las indicaciones de Vialidad, reducir la velocidad y extremar los cuidados, especialmente en zonas expuestas al viento y en sectores donde puedan persistir condiciones invernales sobre la calzada.
Dato clave: la ruta 307 estuvo cortada entre las 7 y las 12.30 de este martes 18 de agosto por la presencia de hielo. Ahora el tránsito está habilitado.