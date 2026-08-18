Política

Randazzo negó haber recibido órdenes para favorecer empresas con subsidios en la causa "Cuadernos"

El exministro de Transporte nacional declaró como testigo y aseguró que tuvo libertad para tomar decisiones durante su gestión.

Florencio Randazzo.
Florencio Randazzo.
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Florencio Randazzo declaró como testigo ante el TOF 7 en la causa Cuadernos y negó haber recibido órdenes para favorecer a empresas con subsidios al transporte.
  • El exministro explicó que asumió tras la tragedia de Once, implementó el sistema SUBE y controles con GPS, y afirmó que los subsidios respondían a una política de tarifas.
  • La declaración bajo juramento desliga a la gestión presidencial de presiones indebidas y suma un testimonio clave al debate sobre el manejo de fondos públicos en el juicio.
Resumen generado con IA

El exministro de Transporte durante las presidencias de Cristina Kirchner, Florencio Randazzo, negó haber recibido instrucciones políticas para favorecer a determinadas empresas en la asignación de subsidios al transporte. Al declarar como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7, en el marco de la causa "Cuadernos", sostuvo que siempre tuvo libertad para tomar decisiones y que contó con el respaldo de la Presidencia de la Nación.

Ante una pregunta del defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, Randazzo fue categórico: “Nunca, jamás” recibió una instrucción política para beneficiar a determinadas empresas mediante la distribución de subsidios.

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“Siempre tuve libertad para llevar adelante la gestión y precisamente para darle transparencia”, afirmó. Además, sostuvo que se sintió respaldado por la Presidencia en las distintas decisiones que tomó, entre ellas la implementación de la SUBE, el sistema de GPS y los controles sobre las empresas.

El exfuncionario también aseguró que “jamás” un empresario le manifestó haber recibido pedidos o exigencias indebidas durante su gestión.

Randazzo explicó ante el tribunal el circuito de aprobación y control de los subsidios. Según detalló, el Ministerio de Economía participaba en la programación y debía autorizar la disponibilidad de los fondos.

En ese contexto, señaló que existía un compromiso para mantener bajo el costo del pasaje y que había una discusión sobre cómo controlar la inflación, debido a la importancia que tenía el valor del boleto.

También recordó que, luego de la tragedia ferroviaria de Once, hubo “una decisión política de la presidenta de adquirir material rodante”.

“Compramos 1140 coches, desde ese momento a ahora no se compró un solo vagón. Se sigue subsidiando el transporte público”, afirmó.

Randazzo asumió en diciembre de 2007 como ministro del Interior y, en 2012, esa cartera incorporó el área de Transporte bajo su órbita tras una decisión política adoptada luego de la tragedia de Once.

Durante su declaración, realizó una explicación sobre las concesiones del transporte y el funcionamiento del sistema de subsidios. En ese marco, remarcó que el deterioro de los trenes “venía de mucho antes” del accidente.

“Yo asumo en un momento crítico, que tiene que ver con la tragedia de Once. Nos hicimos cargo de una situación compleja. Sería injusto pensar que la responsabilidad era de los funcionarios que estaban en ese momento a cargo: era un deterioro que venía de mucho antes”, sostuvo.

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La defensa de los controles

El exfuncionario también destacó el uso de herramientas tecnológicas como mecanismos para transparentar el manejo de los recursos públicos.

Al ser consultado por la fiscal Fabiana León sobre si las medidas implementadas durante su gestión eran eficientes para prevenir hechos de corrupción, respondió: “Creo que avanzamos muchísimo”.

En ese sentido, mencionó la publicación mensual de información sobre los recursos destinados a cada línea y su desglose. Según señaló, esa página web dejó de funcionar posteriormente y consideró que ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri.

También destacó el funcionamiento de la tarjeta SUBE, que, según explicó, había sido iniciada durante la gestión de Juan Pablo Schiavi y él terminó de implementar. “Nos permite saber la cantidad de pasajeros, que antes eran datos aportados por los empresarios, igual que el uso de combustible”, sostuvo.

Sobre una empresa en particular, Siemens, recordó que había cobrado un anticipo del 20% por una obra de señalización que no cumplió y que posteriormente fue obligada a devolver ese dinero.

Evolución de tarifas y subsidios

Randazzo explicó que el nivel de subsidios estuvo directamente relacionado con la evolución de las tarifas. Recordó que entre 2002 y 2008 los boletos estuvieron congelados y que, al mismo tiempo, aumentaron los costos y los salarios del sector.

“No hay mucho misterio: cuando uno presta un servicio público, tiene un costo. Si uno congela la tarifa, naturalmente el subsidio va a aumentar”, analizó.

Según explicó, se trataba de una decisión política destinada a que los sectores vulnerables pagaran menos por el transporte. En ese período, sostuvo, el subsidio llegó a cubrir el 90% del valor del pasaje.

Randazzo señaló además que entre 2008 y 2014 las tarifas aumentaron 80%, mientras que la inflación se ubicó cerca del 400% y el salario promedio de los ferroviarios se incrementó 1.000%.

“El mundo subsidia el transporte público, no la Argentina, no nos confundamos”, afirmó.

También cuestionó el rol de parte de la dirigencia sindical en el deterioro del sistema ferroviario. “Tal vez no sea políticamente correcto, pero parte de la dirigencia sindical es parte del problema”, declaró.

El exministro señaló que durante su gestión mantenía reuniones semanales con los empresarios concesionarios y mencionó, entre otros, a Gabriel Romero y Aldo Roggio. Según afirmó, algunos de ellos manifestaban sentirse maltratados debido al nivel de exigencia de los controles.

La declaración de Randazzo ante el tribunal incluyó también una referencia directa a la posibilidad de que durante su gestión hubiera existido una trama irregular entre funcionarios y empresarios.

Ante una pregunta del defensor Manuel Ubeira sobre si había advertido algún tipo de actividad oscura dentro del Estado entre funcionarios públicos y empresarios, respondió: “No me consta eso, mi experiencia demuestra lo contrario”.

Se trata de la primera vez que Randazzo declara en la causa Cuadernos, donde compareció bajo juramento para explicar el funcionamiento del sistema de subsidios, las concesiones y las decisiones adoptadas durante su paso por el área de Transporte.

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