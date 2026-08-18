Randazzo negó haber recibido órdenes para favorecer empresas con subsidios en la causa "Cuadernos"

El exministro de Transporte durante las presidencias de Cristina Kirchner, Florencio Randazzo, negó haber recibido instrucciones políticas para favorecer a determinadas empresas en la asignación de subsidios al transporte. Al declarar como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7, en el marco de la causa "Cuadernos", sostuvo que siempre tuvo libertad para tomar decisiones y que contó con el respaldo de la Presidencia de la Nación.