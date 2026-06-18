Causa Cuadernos: expilotos de la flota presidencial declararon en el juicio y aportaron datos sobre los controles de equipaje

Resumen para apurados
- Expilotos presidenciales declararon este jueves en el juicio de la Causa Cuadernos en Argentina sobre la falta de control de equipaje en vuelos de los Kirchner.
- Revelaron que los controles eran irregulares o nulos y recordaron que el exsecretario Daniel Muñoz viajó con una valija de 23 kilos que se negó a despachar o dejar manipular.
- Estas declaraciones aportan datos clave para el juicio oral que busca probar un mecanismo de recaudación ilegal de coimas a través de la obra pública durante el kirchnerismo.
El juicio oral por la causa Cuadernos sumó este jueves nuevos testimonios de integrantes y exintegrantes de la flota aérea presidencial, quienes fueron consultados sobre los controles de equipaje y los procedimientos aplicados durante los vuelos realizados en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Entre las declaraciones, varios testigos coincidieron en señalar que no tenían intervención directa en la revisión de equipajes y que los controles no siempre se realizaban de la misma manera.
Durante la audiencia declararon Ángel Alejandro Heit, Carlos Ramón Micolucci, Claudio Humberto Trerotola, Gabriel Omar Falaschi, Roberto Enrique Antonio Muller, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall y Héctor Molina.
Uno de los testimonios destacados fue el de Roberto Enrique Antonio Muller, expiloto del Tango 01, la principal aeronave de la flota presidencial. Muller afirmó que durante los años en que prestó servicios nunca observó revisiones de equipajes. “Jamás vi revisar un equipaje, de nadie, ni de los anteriores ni de este”, sostuvo ante el tribunal, consignó el sitio TN.
Por su parte, Carlos Ramón Micolucci, exintegrante de la tripulación del Tango 10, señaló que los controles variaban según las circunstancias. Según explicó, en algunas oportunidades se utilizaba un escáner móvil y en otras no se efectuaban controles. Recordó un episodio ocurrido en Rosario, cuando funcionarios regresaron al avión con numerosas bolsas de regalos y la tripulación pidió que fueran escaneadas por razones de seguridad. Indicó que esa medida no fue bien recibida por Néstor Kirchner, aunque finalmente accedieron al procedimiento.
Otro de los testigos, Claudio Humberto Trerotola, también extripulante del Tango 10, afirmó que no puede asegurar si existían controles de equipaje en los vuelos presidenciales de esa aeronave. Además, señaló que los miembros de la tripulación no tenían contacto físico con el equipaje transportado.
Las declaraciones se suman a las brindadas en la audiencia anterior por José Javier Videla, expiloto del Tango 01, quien relató un episodio protagonizado por Daniel Muñoz, exsecretario privado de los Kirchner. Según su testimonio, Muñoz realizó un vuelo en solitario desde Aeroparque hasta Río Gallegos transportando una valija de aproximadamente 23 kilos que se negó a despachar en la bodega del avión.
Videla contó que el equipaje permaneció junto a Muñoz durante todo el trayecto y que el exfuncionario no permitió que nadie lo manipulara. También relató que, al arribar a Río Gallegos, Muñoz no descendió en la plataforma habitual del aeropuerto, sino en un sector lateral de la pista donde fue recogido por varios vehículos antes de regresar a Buenos Aires ese mismo día.
El piloto señaló que le llamó la atención tanto la negativa a despachar la valija como el hecho de que Muñoz fuera el único pasajero del vuelo. Asimismo, explicó que los tripulantes no tenían funciones específicas vinculadas al control de equipajes y que no recuerda que se revisaran los pertenecientes a los secretarios presidenciales cuando viajaban junto al mandatario.
La causa Cuadernos se originó a partir de las anotaciones realizadas por el exchofer Oscar Centeno, en las que se describía un supuesto sistema de recaudación ilegal vinculado a empresarios y funcionarios públicos. La acusación sostiene que durante más de una década existió un mecanismo de cobro de coimas asociado a la adjudicación de obras públicas y otros beneficios estatales.
Según la hipótesis de los investigadores, Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno habrían implementado una estructura destinada a la recepción de dinero entregado por empresarios de distintos sectores a cambio de ventajas para las compañías que representaban. El debate oral continúa con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios.