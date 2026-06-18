Causa Cuadernos: expilotos de la flota presidencial declararon en el juicio y aportaron datos sobre los controles de equipaje

El juicio oral por la causa Cuadernos sumó este jueves nuevos testimonios de integrantes y exintegrantes de la flota aérea presidencial, quienes fueron consultados sobre los controles de equipaje y los procedimientos aplicados durante los vuelos realizados en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Entre las declaraciones, varios testigos coincidieron en señalar que no tenían intervención directa en la revisión de equipajes y que los controles no siempre se realizaban de la misma manera.