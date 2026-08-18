Budín de frutilla y banana saludable: cómo preparar la versión súper húmeda, baja en grasas y sin gluten

Aprovechar los alimentos de estación no solo beneficia a la economía del hogar, sino que aporta la máxima concentración de vitaminas y minerales a nuestro organismo. Las frutillas son reconocidas por su elevado contenido de vitamina C y antioxidantes, ideales para reforzar el sistema inmune. Además, al combinar frutas frescas con cereales integrales como la avena, logramos un equilibrio perfecto de fibra que ayuda a regular la digestión y mantener la energía estable a lo largo del día.