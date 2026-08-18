Budín de frutilla y banana saludable: cómo preparar la versión súper húmeda, baja en grasas y sin gluten

Resumen para apurados
- La nutricionista Flor Ponce presentó en redes una receta de budín de frutilla y banana sin gluten, pensada para aprovechar la fruta de estación y evitar los ultraprocesados.
- Se elabora con harina de avena, fruta fresca y endulzantes naturales, requiriendo solo 30 minutos de horno para lograr una preparación húmeda, saciante y rica en nutrientes.
- Esta alternativa económica fomenta hábitos saludables al aportar antioxidantes y energía estable, ideal para meriendas familiares o colaciones previas al entrenamiento físico.
Con la temporada de frutillas en pleno auge, los puestos y verdulerías se llenan de color y frescura. Buscar opciones para sumar esta fruta a la rutina de forma creativa, deliciosa y sin caer en ultraprocesados puede ser un desafío pero una forma forma simple y nutritiva de resolver las meriendas puede encontrarse en esta propuesta de budín de frutillas y banana súper humedo, esponjoso y con múltiples beneficios par la salud.
Aprovechar los alimentos de estación no solo beneficia a la economía del hogar, sino que aporta la máxima concentración de vitaminas y minerales a nuestro organismo. Las frutillas son reconocidas por su elevado contenido de vitamina C y antioxidantes, ideales para reforzar el sistema inmune. Además, al combinar frutas frescas con cereales integrales como la avena, logramos un equilibrio perfecto de fibra que ayuda a regular la digestión y mantener la energía estable a lo largo del día.
Propiedades nutricionales para disfrutar sin preocuparse
La clave de esta receta radica en la calidad de sus ingredientes, pensados para alimentar de verdad sin descuidar el sabor. La avena aporta hidratos de carbono de absorción lenta que generan saciedad prolongada, mientras que las bananas suman dulzor natural y potasio. Al reemplazar el azúcar refinado por opciones más naturales y sumar grasas saludables, este budín se convierte en un aliado perfecto tanto para la merienda familiar como para un snack energético previo al entrenamiento.
La receta fue compartida por la especialista Flor Ponce, licenciada en Nutrición (M.N 9440) y experta en nutrición deportiva y hábitos saludables. La nutricionista publicó una colorida y práctica propuesta a través de su cuenta de Instagram de budín de banana y frutilla sin gluten y muy sencilla de hacer.
Paso a paso para preparar el budín de frutilla y banana
Ingredientes:
- 2 huevos
- 2 bananas maduras
- 1 taza de frutillas frescas picadas
- 200 gr de harina de avena (puede ser sin gluten)
- 1/2 taza de leche vegetal (de castañas o la que prefieras)
- 1 cda. de polvo para hornear
- 1 cdita. de extracto de vainilla
- 70 gr de azúcar mascabo
- Un chorrito de aceite
1. En un recipiente amplio, pisar las dos bananas maduras hasta obtener un puré homogéneo.
2. Agregar los huevos, el extracto de vainilla, el azúcar mascabo, el chorrito de aceite y la leche vegetal. Mezclar bien.
3. Incorporar la harina de avena junto con el polvo para hornear y revolver hasta integrar todo sin grumos.
4. Sumar la taza de frutillas picadas e integrarlas suavemente a la preparación.
5. Verter la mezcla en una budinera y llevar al horno precalentado durante unos 30 minutos a fuego medio. ¡Dejar enfriar y disfrutar!