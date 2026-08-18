SociedadSalud

Ocho frutas que aportan más fibra que la manzana: cuáles son y por qué consumirlas

Incorporarlas a la alimentación ayuda a mejorar la digestión, controlar el peso y proteger la salud cardiovascular.

.
.
Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • Un informe de Verywell Health reveló ocho frutas, como maracuyá y frambuesas, que superan a la manzana en fibra para mejorar la salud digestiva y cardiovascular.
  • Para alcanzar la meta de hasta 30 gramos diarios de fibra, especialistas recomiendan ingerir estas frutas frescas y con piel, acompañadas por una adecuada hidratación.
  • Incorporar estas opciones naturales a la dieta habitual optimiza el control de peso y el metabolismo, evitando la necesidad de recurrir a suplementos artificiales.
Resumen generado con IA

La manzana siempre ha sido un símbolo de alimentación saludable, en parte gracias a su aporte de fibra: una pieza mediana contiene 4,8 gramos. Sin embargo, un análisis de Verywell Health señala que hay al menos ocho frutas que la superan, lo que las convierte en grandes aliadas para alcanzar la recomendación diaria de entre 25 y 30 gramos de fibra para adultos sanos.

La fibra es esencial para el buen funcionamiento digestivo, la regulación del peso y la protección cardiovascular y metabólica. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos respalda varias de estas frutas como fuentes destacadas de fibra dietética.

Las 8 frutas que superan a la manzana

Maracuyá – Lidera la lista con 24,5 g de fibra por taza, cerca del total diario recomendado. También aporta vitaminas A y C, beneficiosas para la vista, la piel y el sistema inmunológico.

Guayaba – Con 8,9 g de fibra por taza y más vitamina C que la naranja, fortalece las defensas del organismo.

Frambuesas – Aportan 8 g de fibra por taza y abundantes antioxidantes que protegen las células.

Moras – Contienen 7,6 g de fibra por taza, junto con vitaminas, minerales y antioxidantes.

Pera – Una pieza mediana ofrece 5,5 g de fibra y vitamina C. Se recomienda consumirla fresca para evitar azúcares añadidos.

Kiwi – Con 5,4 g de fibra por taza, aumenta su aporte hasta un 50% si se consume con piel.

Pomelo – Contiene 5 g de fibra por unidad y vitaminas A y C. Puede interactuar con ciertos medicamentos, por lo que conviene consultar con un médico si se está bajo tratamiento.

Palta – Además de sus grasas saludables, ofrece 5 g de fibra por media taza y vitamina E, favoreciendo la absorción de nutrientes.

Cómo aprovechar al máximo la fibra de las frutas

Los especialistas de Verywell Health recomiendan priorizar las frutas frescas y, cuando sea posible, consumirlas con piel, ya que allí se concentra buena parte de la fibra.

Aumentar la ingesta debe hacerse de forma progresiva y acompañada de una adecuada hidratación para evitar molestias digestivas como hinchazón o gases. Tanto Verywell Health como las Guías Alimentarias para Estadounidenses subrayan que es mejor obtener la fibra de alimentos naturales como frutas, verduras y legumbres, recurriendo a suplementos solo bajo indicación médica.

Según MedlinePlus, elegir frutas frescas, secas o congeladas facilita el acceso a este nutriente durante todo el año, ayudando a mantener una dieta equilibrada y sostenible. Incorporar estas ocho frutas de manera habitual no solo favorece la digestión, sino que también mejora el bienestar general y la calidad de vida.

Temas Estados UnidosDigital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia
2

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN
3

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana
4

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos
5

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club
2

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club

¿San Martín fue el santo de la espada?
3

¿San Martín fue el santo de la espada?

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
4

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el gorila invencible
5

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"

Más Noticias
Tafí del Valle se vistió de blanco: las mejores postales que dejó la nieve

Tafí del Valle se vistió de blanco: las mejores postales que dejó la nieve

Los jóvenes tucumanos lo explican: qué hay detrás del fenómeno de “farmear aura”

Los jóvenes tucumanos lo explican: qué hay detrás del fenómeno de “farmear aura”

Liberaron el tránsito en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha

Liberaron el tránsito en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Comentarios