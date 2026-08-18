Girvau dijo que los incidentes se originaron por una pelea entre los jugadores

Resumen para apurados
- El jefe de Policía, Joaquín Girvau, afirmó que la final de la Liga Tucumana se suspendió por una pelea entre jugadores y dirigentes de Concepción FC y Graneros en vestuarios.
- Concepción FC se negó a jugar el segundo tiempo por supuesta parcialidad arbitral. Hubo disturbios en el estadio y seis detenidos de otra hinchada tras el desalojo.
- Para reanudar el partido definitorio con operativo de seguridad, la Liga Tucumana de Fútbol deberá saldar una deuda pendiente con la Policía de la provincia.
“Acá hay una realidad: el partido se disputaba con total normalidad. Todo comenzó con la pelea que protagonizaron jugadores y representantes de ambos clubes en la zona de vestuarios”, aseguró el jefe de Policía, Joaquín Girvau, al referirse a los incidentes que obligaron a suspender la final del torneo de la Liga Tucumana de Fútbol que disputaban Concepción FC y Deportivo Graneros.
El titular de la fuerza explicó que se había dispuesto un operativo especial para el encuentro, que contó con la participación de 140 efectivos. “Estaba todo perfecto. Se habían diagramado recorridos y coberturas especiales para evitar enfrentamientos y garantizar la protección de los protagonistas”, sostuvo Girvau.
“El problema es que todo comenzó por las inconductas de los jugadores, que empezaron a insultarse y después terminaron agrediéndose entre ellos. Esa fue la primera intervención”, señaló el titular de la fuerza.
El jefe de Policía dijo que la situación se complicó cuando los representantes de Concepción FC dieron a conocer su postura de no salir a jugar el segundo tiempo. “Ellos, en un primer momento, dijeron que estaban dadas las garantías para continuar el encuentro. Al pedirles mayores precisiones, un dirigente sostuvo que el árbitro había dicho que el campeón tenía que ser Graneros”, explicó. “Todo eso quedó documentado y ahora hay que esperar el informe del juez del encuentro”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
Los incidentes en el estadio
Girvau destacó que los incidentes comenzaron a generarse cuando los simpatizantes se enteraron de que el encuentro sería suspendido. “Hicimos un esfuerzo importante para detener a los más revoltosos. Tuvimos que utilizar la fuerza para restablecer el orden. No hubo incidentes mayores”, agregó.
“Gracias a esa intervención, los ánimos se calmaron y pudimos desalojar el estadio sin que se registraran hechos graves”, comentó el titular de la fuerza. “Sin embargo, a la salida sí hubo problemas. Simpatizantes de Deportivo Aguilares, que no tenían nada que ver con la final, atacaron a los de Concepción FC. Fueron identificados y aprehendidos. Después descubrimos que uno de ellos tenía pedido de captura”, destacó en la entrevista con LA GACETA.
“Aquí hay que ser claros: en esta oportunidad, quienes protagonizaron los incidentes fueron jugadores y directivos de ambos clubes. El partido, hasta que se decidió suspenderlo, se desarrollaba con total normalidad”, agregó.
¿Se completará la final?
“La Policía está preparada para brindar todas las garantías. Serán los dirigentes quienes deberán responder si están en condiciones de organizarlo”, adelantó. “Esta debe ser una fiesta del fútbol. No puede ser que siempre pase lo mismo. Queremos que la final se termine de disputar, con las dos parcialidades”, indicó Girvau.
Pero para que ello ocurra, los directivos de la Liga Tucumana de Fútbol deberán saldar la deuda que mantienen con la Policía. El partido se disputó porque la entidad pagó una parte y se comprometió a cancelarla ayer, pero no cumplió. “Tienen tiempo para hacerlo hoy o mañana, pero si no lo hacen, lamentablemente no podremos brindar el servicio”, finalizó.