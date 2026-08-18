DeportesFútbol

Girvau dijo que los incidentes se originaron por una pelea entre los jugadores

El jefe de Policía confirmó que hubo seis detenidos, simpatizantes de Deportivo Aguilares. Si la Liga salda la deuda, podría completarse el duelo decisivo

¿QUÉ PASARÁ? Las autoridades deben reunirse para decir cómo se definirá la final de la Liga Tucumana.
¿QUÉ PASARÁ? Las autoridades deben reunirse para decir cómo se definirá la final de la Liga Tucumana. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • El jefe de Policía, Joaquín Girvau, afirmó que la final de la Liga Tucumana se suspendió por una pelea entre jugadores y dirigentes de Concepción FC y Graneros en vestuarios.
  • Concepción FC se negó a jugar el segundo tiempo por supuesta parcialidad arbitral. Hubo disturbios en el estadio y seis detenidos de otra hinchada tras el desalojo.
  • Para reanudar el partido definitorio con operativo de seguridad, la Liga Tucumana de Fútbol deberá saldar una deuda pendiente con la Policía de la provincia.
Resumen generado con IA

“Acá hay una realidad: el partido se disputaba con total normalidad. Todo comenzó con la pelea que protagonizaron jugadores y representantes de ambos clubes en la zona de vestuarios”, aseguró el jefe de Policía, Joaquín Girvau, al referirse a los incidentes que obligaron a suspender la final del torneo de la Liga Tucumana de Fútbol que disputaban Concepción FC y Deportivo Graneros.

El titular de la fuerza explicó que se había dispuesto un operativo especial para el encuentro, que contó con la participación de 140 efectivos. “Estaba todo perfecto. Se habían diagramado recorridos y coberturas especiales para evitar enfrentamientos y garantizar la protección de los protagonistas”, sostuvo Girvau.

“El problema es que todo comenzó por las inconductas de los jugadores, que empezaron a insultarse y después terminaron agrediéndose entre ellos. Esa fue la primera intervención”, señaló el titular de la fuerza.

El jefe de Policía dijo que la situación se complicó cuando los representantes de Concepción FC dieron a conocer su postura de no salir a jugar el segundo tiempo. “Ellos, en un primer momento, dijeron que estaban dadas las garantías para continuar el encuentro. Al pedirles mayores precisiones, un dirigente sostuvo que el árbitro había dicho que el campeón tenía que ser Graneros”, explicó. “Todo eso quedó documentado y ahora hay que esperar el informe del juez del encuentro”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

Los incidentes en el estadio

Girvau destacó que los incidentes comenzaron a generarse cuando los simpatizantes se enteraron de que el encuentro sería suspendido. “Hicimos un esfuerzo importante para detener a los más revoltosos. Tuvimos que utilizar la fuerza para restablecer el orden. No hubo incidentes mayores”, agregó.

“Gracias a esa intervención, los ánimos se calmaron y pudimos desalojar el estadio sin que se registraran hechos graves”, comentó el titular de la fuerza. “Sin embargo, a la salida sí hubo problemas. Simpatizantes de Deportivo Aguilares, que no tenían nada que ver con la final, atacaron a los de Concepción FC. Fueron identificados y aprehendidos. Después descubrimos que uno de ellos tenía pedido de captura”, destacó en la entrevista con LA GACETA.

“Aquí hay que ser claros: en esta oportunidad, quienes protagonizaron los incidentes fueron jugadores y directivos de ambos clubes. El partido, hasta que se decidió suspenderlo, se desarrollaba con total normalidad”, agregó.

¿Se completará la final?

“La Policía está preparada para brindar todas las garantías. Serán los dirigentes quienes deberán responder si están en condiciones de organizarlo”, adelantó. “Esta debe ser una fiesta del fútbol. No puede ser que siempre pase lo mismo. Queremos que la final se termine de disputar, con las dos parcialidades”, indicó Girvau.

Pero para que ello ocurra, los directivos de la Liga Tucumana de Fútbol deberán saldar la deuda que mantienen con la Policía. El partido se disputó porque la entidad pagó una parte y se comprometió a cancelarla ayer, pero no cumplió. “Tienen tiempo para hacerlo hoy o mañana, pero si no lo hacen, lamentablemente no podremos brindar el servicio”, finalizó.

Temas ConcepciónLiga Tucumana de FútbolGranerosAguilaresConcepción Fútbol ClubLiga TucumanaJoaquín Girvau
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Liga Tucumana: Graneros y Concepción FC, mano a mano por el título del Apertura

Liga Tucumana: Graneros y Concepción FC, mano a mano por el título del Apertura

“Acá tiene que ganar Graneros”: la acusación que lanzó un legislador contra el árbitro de la final de la Liga Tucumana

“Acá tiene que ganar Graneros”: la acusación que lanzó un legislador contra el árbitro de la final de la Liga Tucumana

Liga Tucumana: Graneros y Concepción FC definen al campeón en Aguilares

Liga Tucumana: Graneros y Concepción FC definen al campeón en Aguilares

La Liga se comprometió a pagar parte de la deuda, pero la Policía advirtió que no hará el operativo si eso no se concreta este jueves

La Liga se comprometió a pagar parte de la deuda, pero la Policía advirtió que no hará el operativo si eso no se concreta este jueves

¿Se juega la final? La Liga Tucumana le debe casi $ 10 millones a la Policía y Concepción FC-Graneros corre peligro

¿Se juega la final? La Liga Tucumana le debe casi $ 10 millones a la Policía y Concepción FC-Graneros corre peligro

Lo más popular
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia
2

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN
3

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos
4

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana
5

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club
2

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club

¿San Martín fue el santo de la espada?
3

¿San Martín fue el santo de la espada?

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
4

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el gorila invencible
5

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"

Más Noticias
El DT de Graneros rompió el silencio tras los incidentes en la final: “Hay que probar las cosas que se dicen”

El DT de Graneros rompió el silencio tras los incidentes en la final: “Hay que probar las cosas que se dicen”

“Acá tiene que ganar Graneros”: la acusación que lanzó un legislador contra el árbitro de la final de la Liga Tucumana

“Acá tiene que ganar Graneros”: la acusación que lanzó un legislador contra el árbitro de la final de la Liga Tucumana

Diego Simeone fue tajante sobre la posible salida de Julián Álvarez de Atlético de Madrid

Diego Simeone fue tajante sobre la posible salida de Julián Álvarez de Atlético de Madrid

Agenda de TV del martes: a qué hora juegan Recoleta-Boca Juniors por la Sudamericana y Católica-Estudiantes por la Libertadores

Agenda de TV del martes: a qué hora juegan Recoleta-Boca Juniors por la Sudamericana y Católica-Estudiantes por la Libertadores

El vestuario de Atlético Tucumán volvió a sonreír: “Queremos ir por más”

El vestuario de Atlético Tucumán volvió a sonreír: “Queremos ir por más”

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Comentarios