Girvau dijo que los incidentes se originaron por una pelea entre los jugadores

El jefe de Policía dijo que la situación se complicó cuando los representantes de Concepción FC dieron a conocer su postura de no salir a jugar el segundo tiempo. “Ellos, en un primer momento, dijeron que estaban dadas las garantías para continuar el encuentro. Al pedirles mayores precisiones, un dirigente sostuvo que el árbitro había dicho que el campeón tenía que ser Graneros”, explicó. “Todo eso quedó documentado y ahora hay que esperar el informe del juez del encuentro”, añadió en una entrevista con LA GACETA.