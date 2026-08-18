“Acá tiene que ganar Graneros”: la acusación que lanzó un legislador contra el árbitro de la final de la Liga Tucumana
Carlos Funez, legislador y colaborador de Concepción FC, aseguró que el juez del partido les dijo esa frase a dos jugadores del “Cuervo” en el entretiempo y reclamó cambios en el Colegio de Árbitros.
Resumen para apurados
- Carlos Funez, de Concepción FC, denunció en Tucumán que el árbitro de la final buscó favorecer a Deportivo Graneros, desatando graves incidentes violentos.
- El encuentro terminó con disturbios y futbolistas heridos, incluido un jugador baleado con perdigones, en medio de denuncias por fallos arbitrales reiterados en el torneo.
- Concepción FC exigió renovar el Colegio de Árbitros o contratar jueces foráneos, poniendo en duda la reprogramación de la final y la continuidad de la dirigencia.
La final de la Liga Tucumana entre Concepción Fútbol Club y Deportivo Graneros terminó envuelta en polémica y violencia. Un día después de los incidentes, Carlos Funez, legislador y colaborador del “Cuervo”, habló en el programa La mañana empieza aquí, de LG Play, y apuntó directamente contra el arbitraje y la organización del fútbol tucumano.
Funez sostuvo que lo ocurrido no puede analizarse como un hecho aislado y cuestionó el nivel de los árbitros que dirigen la competencia. En ese sentido, aseguró que Concepción viene siendo perjudicado por decisiones arbitrales desde temporadas anteriores.
“Siempre hablamos de hechos de violencia, pero muchas veces vienen de la mano de algunos malos arbitrajes, de malas organizaciones o de algunas cosas que pasan adentro de la cancha”, afirmó.
La fuerte acusación de Funez contra el árbitro
El dirigente relató algunas de las situaciones que, según su versión, se produjeron durante la final y aseguró que hubo varias decisiones que perjudicaron a Concepción.
Sin embargo, la acusación más fuerte llegó al referirse a lo que habría ocurrido en los vestuarios. “No se pongan duros que aquí tiene que ganar Graneros”, aseguró Funez sobre una frase que el árbitro le habría dicho a los jugadores concepcionenes.
La frase, de acuerdo con el dirigente, fue uno de los motivos que profundizaron el malestar de la institución. “Un árbitro no le puede decir a jugadores de un club: ‘Muchachos, no se pongan duros porque tiene que ganar el otro’”, sostuvo Funez.
El presidente de Concepción aclaró que no puede hablar de corrupción porque, según remarcó, no cuenta con pruebas, aunque consideró que existen comportamientos que generan dudas.
“Hace tres años que venimos con el problema de los árbitros”, señaló, y agregó que existen “algunas actitudes que levantan grandes sospechas”.
Funez pidió cambios en el Colegio de Árbitros
En medio de la fuerte controversia, Funez reclamó una intervención de la conducción de la Liga Tucumana. Consideró que el Comité Ejecutivo tiene ahora la posibilidad de modificar la estructura arbitral. “Hoy el comité ejecutivo tiene la gran oportunidad de descabezar al Colegio de Árbitros y poner gente idónea”, afirmó.
El dirigente incluso planteó una alternativa concreta para las próximas definiciones: recurrir a árbitros de otras provincias si no existen jueces tucumanos con el nivel necesario para dirigir una final. “Si tenemos que traer árbitros de otra provincia porque acá no tenemos árbitros del nivel necesario, lo tenemos que hacer”, sostuvo.
Según Funez, mejorar el arbitraje también forma parte de la búsqueda de una solución a los episodios de violencia que se repiten alrededor del fútbol tucumano.
“Si queremos cuidar el fútbol y estamos en contra de cualquier violencia, tenemos que entender primero que, para que esos hechos no sucedan, nosotros tenemos que dar mejoras dentro de la cancha”, explicó.
La situación de Axel González
Además del conflicto arbitral, Funez se refirió al estado de Axel González, uno de los jugadores de Concepción afectados durante los incidentes posteriores al partido.
El futbolista fue atendido por especialistas y debía someterse a nuevos estudios debido a una lesión en uno de sus ojos. Funez señaló que esa situación es la principal preocupación de la institución.
“Lo que más nos aflige es el tema del ojo, donde tiene el perdigón”, explicó. También indicó que el jugador sufrió una herida en el labio superior.
El dirigente sostuvo además que hubo futbolistas afectados por gases lacrimógenos y cuestionó la presencia de personas que, según afirmó, no deberían haber estado en determinados sectores del campo de juego.
Concepción puso en duda su participación en la final
Funez también dejó una fuerte definición sobre su futuro y el de parte de la dirigencia del club. Aseguró que, si la situación no cambia, analiza alejarse junto con su grupo de colaboradores. “Yo me voy a retirar junto con el grupo de colaboradores del club”, afirmó.
Por ese motivo, consideró que antes de establecer una nueva fecha para la final entre Concepción y Graneros, la Liga debería evaluar el estado de los futbolistas afectados y esperar los informes médicos correspondientes.
“Si empezamos con el apresuramiento de querer jugar para tapar lo sucedido, estamos equivocándonos nuevamente”, concluyó.