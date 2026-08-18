“Acá tiene que ganar Graneros”: la acusación que lanzó un legislador contra el árbitro de la final de la Liga Tucumana

La final de la Liga Tucumana entre Concepción Fútbol Club y Deportivo Graneros terminó envuelta en polémica y violencia. Un día después de los incidentes, Carlos Funez, legislador y colaborador del “Cuervo”, habló en el programa La mañana empieza aquí, de LG Play, y apuntó directamente contra el arbitraje y la organización del fútbol tucumano.