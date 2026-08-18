DeportesFútbol

“Acá tiene que ganar Graneros”: la acusación que lanzó un legislador contra el árbitro de la final de la Liga Tucumana

Carlos Funez, legislador y colaborador de Concepción FC, aseguró que el juez del partido les dijo esa frase a dos jugadores del “Cuervo” en el entretiempo y reclamó cambios en el Colegio de Árbitros.

CAÓTICA. La final de la Liga Tucumana, una vez más, estuvo marcada por la violencia y los incidentes.
CAÓTICA. La final de la Liga Tucumana, una vez más, estuvo marcada por la violencia y los incidentes. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 11 Hs

Resumen para apurados

  • Carlos Funez, de Concepción FC, denunció en Tucumán que el árbitro de la final buscó favorecer a Deportivo Graneros, desatando graves incidentes violentos.
  • El encuentro terminó con disturbios y futbolistas heridos, incluido un jugador baleado con perdigones, en medio de denuncias por fallos arbitrales reiterados en el torneo.
  • Concepción FC exigió renovar el Colegio de Árbitros o contratar jueces foráneos, poniendo en duda la reprogramación de la final y la continuidad de la dirigencia.
Resumen generado con IA

La final de la Liga Tucumana entre Concepción Fútbol Club y Deportivo Graneros terminó envuelta en polémica y violencia. Un día después de los incidentes, Carlos Funez, legislador y colaborador del “Cuervo”, habló en el programa La mañana empieza aquí, de LG Play, y apuntó directamente contra el arbitraje y la organización del fútbol tucumano.

Funez sostuvo que lo ocurrido no puede analizarse como un hecho aislado y cuestionó el nivel de los árbitros que dirigen la competencia. En ese sentido, aseguró que Concepción viene siendo perjudicado por decisiones arbitrales desde temporadas anteriores.

“Siempre hablamos de hechos de violencia, pero muchas veces vienen de la mano de algunos malos arbitrajes, de malas organizaciones o de algunas cosas que pasan adentro de la cancha”, afirmó.

La fuerte acusación de Funez contra el árbitro

El dirigente relató algunas de las situaciones que, según su versión, se produjeron durante la final y aseguró que hubo varias decisiones que perjudicaron a Concepción.

Sin embargo, la acusación más fuerte llegó al referirse a lo que habría ocurrido en los vestuarios. “No se pongan duros que aquí tiene que ganar Graneros”, aseguró Funez sobre una frase que el árbitro le habría dicho a los jugadores concepcionenes.

La frase, de acuerdo con el dirigente, fue uno de los motivos que profundizaron el malestar de la institución. “Un árbitro no le puede decir a jugadores de un club: ‘Muchachos, no se pongan duros porque tiene que ganar el otro’”, sostuvo Funez.

El presidente de Concepción aclaró que no puede hablar de corrupción porque, según remarcó, no cuenta con pruebas, aunque consideró que existen comportamientos que generan dudas.

“Hace tres años que venimos con el problema de los árbitros”, señaló, y agregó que existen “algunas actitudes que levantan grandes sospechas”.

Funez pidió cambios en el Colegio de Árbitros

En medio de la fuerte controversia, Funez reclamó una intervención de la conducción de la Liga Tucumana. Consideró que el Comité Ejecutivo tiene ahora la posibilidad de modificar la estructura arbitral. “Hoy el comité ejecutivo tiene la gran oportunidad de descabezar al Colegio de Árbitros y poner gente idónea”, afirmó.

El dirigente incluso planteó una alternativa concreta para las próximas definiciones: recurrir a árbitros de otras provincias si no existen jueces tucumanos con el nivel necesario para dirigir una final. “Si tenemos que traer árbitros de otra provincia porque acá no tenemos árbitros del nivel necesario, lo tenemos que hacer”, sostuvo.

Según Funez, mejorar el arbitraje también forma parte de la búsqueda de una solución a los episodios de violencia que se repiten alrededor del fútbol tucumano.

“Si queremos cuidar el fútbol y estamos en contra de cualquier violencia, tenemos que entender primero que, para que esos hechos no sucedan, nosotros tenemos que dar mejoras dentro de la cancha”, explicó.

La situación de Axel González

Además del conflicto arbitral, Funez se refirió al estado de Axel González, uno de los jugadores de Concepción afectados durante los incidentes posteriores al partido.

El futbolista fue atendido por especialistas y debía someterse a nuevos estudios debido a una lesión en uno de sus ojos. Funez señaló que esa situación es la principal preocupación de la institución.

“Lo que más nos aflige es el tema del ojo, donde tiene el perdigón”, explicó. También indicó que el jugador sufrió una herida en el labio superior.

El dirigente sostuvo además que hubo futbolistas afectados por gases lacrimógenos y cuestionó la presencia de personas que, según afirmó, no deberían haber estado en determinados sectores del campo de juego.

Concepción puso en duda su participación en la final

Funez también dejó una fuerte definición sobre su futuro y el de parte de la dirigencia del club. Aseguró que, si la situación no cambia, analiza alejarse junto con su grupo de colaboradores. “Yo me voy a retirar junto con el grupo de colaboradores del club”, afirmó.

Por ese motivo, consideró que antes de establecer una nueva fecha para la final entre Concepción y Graneros, la Liga debería evaluar el estado de los futbolistas afectados y esperar los informes médicos correspondientes.

“Si empezamos con el apresuramiento de querer jugar para tapar lo sucedido, estamos equivocándonos nuevamente”, concluyó.

Temas ConcepciónLiga Tucumana de FútbolGranerosAguilaresConcepción Fútbol ClubLiga Tucumana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia
2

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN
3

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana
4

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos
5

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club
2

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club

¿San Martín fue el santo de la espada?
3

¿San Martín fue el santo de la espada?

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
4

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el gorila invencible
5

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"

Más Noticias
El DT de Graneros rompió el silencio tras los incidentes en la final: “Hay que probar las cosas que se dicen”

El DT de Graneros rompió el silencio tras los incidentes en la final: “Hay que probar las cosas que se dicen”

Girvau dijo que los incidentes se originaron por una pelea entre los jugadores

Girvau dijo que los incidentes se originaron por una pelea entre los jugadores

Diego Simeone fue tajante sobre la posible salida de Julián Álvarez de Atlético de Madrid

Diego Simeone fue tajante sobre la posible salida de Julián Álvarez de Atlético de Madrid

Agenda de TV del martes: a qué hora juegan Recoleta-Boca Juniors por la Sudamericana y Católica-Estudiantes por la Libertadores

Agenda de TV del martes: a qué hora juegan Recoleta-Boca Juniors por la Sudamericana y Católica-Estudiantes por la Libertadores

El vestuario de Atlético Tucumán volvió a sonreír: “Queremos ir por más”

El vestuario de Atlético Tucumán volvió a sonreír: “Queremos ir por más”

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Comentarios