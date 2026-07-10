La Unión Europea exige a Meta modificar el “diseño adictivo” de Facebook e Instagram

Una de las características clave de la DSA es su enfoque proporcional, ya que las obligaciones se adaptan según el tamaño, el impacto y el rol de cada empresa en el ecosistema digital. Mientras que las pequeñas y medianas empresas disfrutan de requisitos más leves para fomentar la innovación y su crecimiento, las plataformas en línea muy grandes (que tienen más 45 millones de usuarios mensuales en la UE) están sujetas a un escrutinio estricto. Estas plataformas deben evaluar y mitigar activamente los riesgos sistémicos de sus servicios, ofrecer mayor transparencia en sus algoritmos de recomendación y publicidad, y brindar a los usuarios herramientas claras para denunciar contenido ilegal o apelar decisiones de moderación.