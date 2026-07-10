La Unión Europea exige a Meta modificar el “diseño adictivo” de Facebook e Instagram

Resumen para apurados
- La Comisión Europea intimó ayer a Meta a modificar el diseño adictivo de Facebook e Instagram por infringir la ley de servicios digitales, bajo riesgo de multa millonaria.
- La objeción surge tras una investigación iniciada en mayo de 2024 contra el scroll infinito y la reproducción automática. Meta rechaza los cargos aduciendo medidas de prevención.
- De confirmarse la infracción, Meta enfrentará una multa histórica de 12.000 millones de dólares, sentando un precedente global para el control del diseño y la salud digital.
La Comisión Europea emitió un duro comunicado contra Meta y la amenazó de aplicarle una multa millonaria si no se adecúa a su normativa. Según el organismo, la empresa tecnológica incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA) debido al diseño “potencialmente adictivo” de sus plataformas Instagram y Facebook.
Esta histórica decisión, que se enmarca en una investigación oficial abierta en mayo de 2024, podría desembocar en una sanción multimillonaria para el gigante tecnológico, liderado por Mark Zuckerberg. Si se confirma la infracción, la compañía podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su facturación anual mundial, lo que supondría un castigo superior a los 12.000 millones de dólares en base a sus ingresos proyectados.
El comunicado publicado ayer y firmado por Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, detalla que la investigación hizo énfasis en funciones específicas de estas redes sociales, tales como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de contenidos, las notificaciones push y los algoritmos de recomendación altamente personalizados. Según las autoridades europeas, estas características impulsan la necesidad de seguir consumiendo contenido y llevan al cerebro de los usuarios a entrar en un “modo piloto automático”.
Para los expertos, este tipo de funcionalidades de las redes sociales contribuye al desarrollo de hábitos poco saludables y al uso compulsivo de los servicios, impulsado por formatos diseñados para captar la atención continua como los reels y las historias.
La investigación de la Comisión señala que Meta no evaluó adecuadamente los riesgos que este diseño supone para el bienestar físico y mental de sus usuarios, afectando de manera desproporcionada a menores y adultos vulnerables. Según Bruselas, la empresa no acusó recibo de los datos sobre el tiempo que los adolescentes pasan conectados durante la noche y considera que las medidas de mitigación actuales nunca tuvieron éxito.
Las herramientas de administración del tiempo de Instagram y Facebook, incluidas las activadas por defecto para adolescentes, no tienen efecto según la Comisión Europea, ya que pueden descartarse fácilmente y no conducen a una reducción y control significativos del uso del servicio.
Los próximos pasos de la Comisión Europea
Ante esta situación, el organismo europeo exige a Meta que implemente cambios estructurales profundos en el diseño de Instagram y Facebook. Entre las principales demandas se encuentra la necesidad de desactivar por defecto las funciones adictivas clave, como el desplazamiento infinito y la reproducción automática. Asimismo, la Comisión reclama la incorporación de pausas efectivas en el tiempo de pantalla y la modificación de sus sistemas de recomendación para que den prioridad al bienestar de los usuarios en lugar de estar orientados a la interacción.
Estas conclusiones se suman a otra investigación en curso sobre los sistemas de verificación de edad para menores de 13 años. Virkkunen subrayó que proteger la salud debe ser una prioridad y que la DSA ofrece el marco para exigir responsabilidades a las plataformas.
Según explicitó el comunicado, Meta ahora tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y examinar los documentos del expediente de investigación de la Comisión y responder por escrito a las conclusiones preliminares de la misma. Si finalmente se confirman las conclusiones de la Comisión, esta podrá emitir una decisión de incumplimiento, que puede conllevar una multa proporcional a la naturaleza, gravedad, frecuencia y duración de la infracción, con un límite máximo del 6 % de la facturación anual total mundial del proveedor.
La respuesta de Meta: desacuerdo y defensa de sus medidas de protección
Por su parte, la compañía dirigida por Zuckerberg manifestó su rechazo a las conclusiones presentadas por la Unión Europea. Ben Walters, portavoz de Meta, declaró a Reuters que la empresa está en total desacuerdo con los hallazgos preliminares de la Comisión. Según la postura de la tecnológica, las acusaciones de Bruselas no tienen en cuenta con precisión los “pasos significativos” que la plataforma ya avanzó con el objetivo de proteger a los adolescentes de los posibles efectos nocivos de sus redes sociales.
Para defender su gestión, Meta destacó la implementación de nuevas herramientas de seguridad desplegadas en los últimos meses. El portavoz argumentó que, desde que comenzó la investigación europea, la empresa lanzó las denominadas "Cuentas para Adolescentes" (Teen Accounts). Estas cuentas, según asegura la compañía, protegen automáticamente a los menores y otorgan a los padres un mayor control, permitiéndoles bloquear el acceso a Instagram durante la noche y limitar el tiempo de pantalla diario a un máximo de tan solo 15 minutos.
A pesar del fuerte desacuerdo con los cargos formulados, Meta aseguró que continuará colaborando de manera constructiva con los reguladores de la UE. La empresa tiene la posibilidad de responder formalmente a las acusaciones antes de que la Comisión emita una decisión definitiva en los próximos meses, momento en el cual se determinará si Meta cambia su diseño o enfrenta una resolución de incumplimiento.
Qué dice la Ley de Servicios Digitales Europea
La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea es una normativa diseñada para crear un entorno en línea más seguro, justo y transparente para los ciudadanos y las empresas. Según establece la norma, su objetivo principal es proteger los derechos fundamentales de los usuarios en el espacio digital, abordando problemas como la difusión de contenidos ilegales, la desinformación y el uso de prácticas engañosas de diseño (conocidas como “dark patterns”).
Para lograr sus compromisos, la ley impone nuevas responsabilidades a los intermediarios digitales, que incluyen desde mercados electrónicos y redes sociales hasta tiendas de aplicaciones y grandes motores de búsqueda.
Una de las características clave de la DSA es su enfoque proporcional, ya que las obligaciones se adaptan según el tamaño, el impacto y el rol de cada empresa en el ecosistema digital. Mientras que las pequeñas y medianas empresas disfrutan de requisitos más leves para fomentar la innovación y su crecimiento, las plataformas en línea muy grandes (que tienen más 45 millones de usuarios mensuales en la UE) están sujetas a un escrutinio estricto. Estas plataformas deben evaluar y mitigar activamente los riesgos sistémicos de sus servicios, ofrecer mayor transparencia en sus algoritmos de recomendación y publicidad, y brindar a los usuarios herramientas claras para denunciar contenido ilegal o apelar decisiones de moderación.