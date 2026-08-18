Murió Hayden Panettiere: cómo fue encontrada, qué reveló la autopsia y cuáles fueron sus últimos mensajes

Resumen para apurados
- La actriz Hayden Panettiere murió a los 36 años el domingo 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, por causas que aún investigan las autoridades.
- Los servicios de emergencia la hallaron en paro cardíaco tras un llamado al 911. La autopsia preliminar descartó signos de violencia o traumas externos.
- La causa de muerte permanece abierta a la espera de estudios toxicológicos, mientras el mundo del espectáculo despide y lamenta la pérdida de la actriz.
La muerte de Hayden Panettiere, la actriz conocida por sus papeles en Héroes, Nashville y la saga Scream, generó conmoción en Hollywood. Murió el domingo 16 de agosto, a los 36 años, en Greenville, Carolina del Sur, y las autoridades todavía investigan qué provocó su fallecimiento.
En las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre cómo fue encontrada la actriz, qué ocurrió durante el llamado al 911 y qué determinó la autopsia.
Según informó la Oficina del Forense del condado de Greenville, la autopsia fue realizada el lunes y no encontró signos de trauma que hayan contribuido a la muerte. Sin embargo, la causa y la manera del fallecimiento continúan pendientes de estudios adicionales. La investigación sigue abierta.
Cómo encontraron a Hayden Panettiere
El domingo, alrededor de las 13.51, hora local, la Policía de Greenville y los servicios de emergencia recibieron un llamado por una mujer que se encontraba inconsciente en una vivienda de la ciudad.
Al llegar al lugar, los equipos médicos encontraron a Panettiere en paro cardíaco y comenzaron las maniobras de reanimación. Un conocido de la actriz fue quien realizó el llamado al 911, según informó la Policía.
Los médicos intentaron reanimarla mediante soporte vital avanzado, que incluyó maniobras de RCP y otras medidas de emergencia. Sin embargo, no lograron recuperarla y fue declarada muerta a las 14.32.
Qué se sabe sobre la posible causa de muerte
Uno de los datos que generó mayor repercusión surgió del audio del despacho de emergencias. Durante el operativo, funcionarios mencionaron una posible “sobredosis” y un “paro cardíaco”.
Sin embargo, ese dato no significa que una sobredosis haya sido confirmada como la causa de muerte. Hasta el momento, las autoridades no determinaron oficialmente qué ocurrió y esperan los resultados de estudios adicionales.
La investigación preliminar tampoco encontró indicios de una intervención de terceros ni circunstancias sospechosas.
Por eso, cualquier conclusión sobre una eventual sobredosis debe tomarse con cautela hasta que el forense complete los estudios correspondientes.
Qué reveló la autopsia de Hayden Panettiere
La autopsia realizada en Greenville dejó un dato concreto: no se encontraron signos de trauma que hubieran contribuido a su muerte.
El forense Mike Ellis informó que la causa y la manera del fallecimiento permanecen pendientes de resolución mientras se completan las investigaciones y análisis adicionales.
Por el momento, las autoridades no difundieron una causa oficial de muerte.
Los días previos a su muerte
En los días anteriores a su fallecimiento también trascendieron algunos detalles sobre la vida de la actriz.
Según los medios que siguieron el caso, Panettiere había manifestado recientemente que tenía dolores de espalda. Además, había viajado desde Los Ángeles hacia Carolina del Sur junto a Brian Hickerson, su expareja, con quien mantuvo una relación conflictiva.
Hasta ahora, las autoridades no relacionaron oficialmente ninguno de esos hechos con su muerte.
El último posteo de Hayden Panettiere
Una de las últimas publicaciones realizadas por Panettiere en Instagram fue compartida el 27 de julio, unas tres semanas antes de su muerte.
La actriz publicó una fotografía en blanco y negro junto al fotógrafo y director Randall Slavin. El mensaje que acompañaba la imagen decía:
“Buenos momentos y buenos amigos”.
Después de conocerse su fallecimiento, Slavin volvió a compartir la fotografía en sus historias y escribió un mensaje de despedida.
La publicación también recibió comentarios de distintas figuras de Hollywood que trabajaron con Panettiere, entre ellas Selma Blair y Melissa Barrera.
Además, en las últimas horas se conoció un mensaje que Panettiere le había enviado a su amigo Clayton Johnson poco antes de morir. El músico lo compartió al despedirla públicamente.
Las últimas palabras públicas de la actriz
La muerte de Panettiere ocurrió pocos meses después de que la actriz decidiera contar públicamente algunos de los momentos más difíciles de su vida.
En 2026 había publicado sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde habló sobre sus problemas con las adicciones, la depresión posparto, los tratamientos que realizó y la muerte de su hermano Jansen, quien falleció en 2023.
También habló sobre la decisión de que su hija Kaya, de 11 años, viviera con su padre, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, mientras ella atravesaba su proceso de recuperación.
En una entrevista concedida meses antes de su muerte, Panettiere aseguró que estaba intentando reconstruir su vida y definió su proceso con una frase: “Soy resiliente y soy un trabajo en progreso”.
En un encuentro realizado en mayo con motivo de la presentación de sus memorias, también contó que recibir mensajes de personas que habían buscado ayuda después de escuchar su historia le había dado un sentido a su decisión de hablar públicamente sobre sus dificultades.
En ese momento, Panettiere expresó uno de sus deseos para el futuro: quería dejar el mundo en un lugar mejor del que lo había encontrado. También contó que quería dirigir y crear espacios seguros para otros actores.
Ahora, mientras familiares, amigos y colegas la despiden, la investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere continúa abierta y todavía no existe una causa oficial determinada.