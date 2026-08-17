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Calendario Anses para jubilados y AUH: quiénes cobran este martes 18 de agosto

El organismo previsional retoma este martes 18 de agosto el cronograma de pagos. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones cobran según la terminación del DNI.

Cómo continúa el cronograma de pagos de Anses.
Cómo continúa el cronograma de pagos de Anses. (Imagen Web)
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • La Anses reanuda este martes 18 de agosto el pago de haberes y asignaciones en Argentina a titulares con DNI terminado en 5, tras la pausa por el feriado nacional.
  • El esquema escalonado se reactiva luego del feriado del lunes 17 e incluye a jubilados de la mínima, AUH y Asignación por Embarazo, más DNI 8 y 9 en Prenatal.
  • El cronograma continuará hasta el viernes 21 para documentos finalizados en 8, mientras que pagos únicos y maternidad se extenderán hasta el 11 de septiembre.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma este martes 18 de agosto el calendario de pagos correspondiente al mes de agosto, luego de la interrupción provocada por el feriado nacional del lunes 17.

Las fechas de cobro se organizan principalmente de acuerdo con la terminación del DNI. Durante esta semana, jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones continuarán recibiendo sus prestaciones.

Jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo tienen las siguientes fechas de pago después del feriado:

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

Los beneficiarios pueden disponer de sus haberes a partir de la fecha establecida por ANSES.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo también retoman el cronograma de pagos este martes.

Las fechas previstas son:

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

El esquema escalonado permite distribuir los pagos durante distintos días hábiles.

Asignación por Embarazo: quiénes cobran esta semana

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) también continúan con el calendario de agosto.

Después del feriado, las fechas son:

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

De esta manera, las beneficiarias con esas terminaciones de DNI podrán acceder al pago en la fecha correspondiente.

Asignación por Prenatal: quiénes cobran el martes 18

En el caso de la Asignación por Prenatal, el cronograma tiene una particularidad. Este martes 18 de agosto cobran quienes tienen:

DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de agosto.

El resto de las fechas se completa de acuerdo con el calendario dispuesto por el organismo previsional.

Asignación por Maternidad: fechas de cobro

La Asignación por Maternidad cuenta con un período de pago más amplio. En agosto, todas las terminaciones de DNI tienen habilitado el cobro entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Por lo tanto, las beneficiarias pueden consultar dentro de ese período la disponibilidad del pago correspondiente.

Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción

Las Asignaciones de Pago Único (APU) correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción también cuentan con un plazo extendido.

En estos casos, todas las terminaciones de DNI pueden cobrar entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Calendario ANSES de agosto: quiénes cobran después del feriado

De esta manera, este martes 18 de agosto ANSES vuelve a poner en marcha su cronograma de pagos después del feriado nacional. Jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo deberán consultar la fecha correspondiente según el último número de su DNI.

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