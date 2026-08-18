Qué pasó con la hija de 11 años de Hayden Panettiere y por qué tomó la dolorosa decisión de renunciar a su custodia

El momento en que Panettiere debió renunciar a Kaya

A los cuatro meses del nacimiento de Kaya, Panettiere ingresó a una clínica de rehabilitación donde le diagnosticaron depresión posparto. Sin embargo, el tratamiento médico le sumó un nuevo problema de dependencia a través de psicofármacos como el Klonopin, que la hacían sentir como un "zombie". La combinación de medicamentos y recaídas con el alcohol terminaron por resentir su carrera y desgastar su relación sentimental con Wladimir Klitschko. Cuando ella le planteó el abismo en el que se encontraba, la respuesta del boxeador reveló la incomprensión de su entorno: “—No sé por qué estás tan triste, tenemos una buena vida. La felicidad es una elección—”, le recriminó él, a lo que la actriz retrucó: “¿Crees que mi depresión es una elección?”.