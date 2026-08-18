El vestuario de Atlético Tucumán volvió a sonreír: “Queremos ir por más”

A su vez, valoró el recambio de un plantel que debió afrontar una seguidilla importante de partidos desde el inicio del segundo semestre y que consiguió atravesarla con buenos resultados. “Terminamos un poco cansados algunos, pero dentro de todo estamos muy bien. El equipo está bien y cuando entra uno prácticamente no se siente la salida de otro. Eso es muy bueno para la competencia interna y también para lo que nos pide Julio”, comentó.