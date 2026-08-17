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Falcioni respaldó al equipo tras el triunfo de Atlético Tucumán: “Confío en este grupo”

El entrenador valoró la victoria en Río Cuarto, destacó el compromiso del plantel y explicó por qué decidió sostener la base del equipo pese a la exigente seguidilla de partidos.

@ATOficial
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17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Tras ganar en Río Cuarto, el DT de Atlético Tucumán, Julio César Falcioni, respaldó a su plantel para consolidar la confianza del equipo en una exigente seguidilla.
  • El entrenador decidió sostener la base titular tras analizar errores defensivos en la derrota ante Sarmiento y valorar el esfuerzo físico del grupo en los últimos partidos.
  • Este triunfo de visitante le permite al club distanciarse de los puestos de descenso y mantener viva la expectativa de clasificar entre los ocho mejores del torneo.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán consiguió un triunfo importante en Río Cuarto y Julio César Falcioni destacó la respuesta de un plantel que venía de una semana exigente. El entrenador valoró especialmente el compromiso colectivo y explicó por qué decidió mantener la confianza en la base del equipo.

“Le damos confianza a un equipo que en determinados partidos tuvo muy buenos momentos, como el miércoles pasado. Sabíamos que hoy era un compromiso muy duro”, explicó Falcioni.

El DT remarcó que su intención es respaldar a los futbolistas que vienen teniendo continuidad, más allá de las modificaciones que pueda realizar durante los encuentros. “Uno trata de respaldar permanentemente, más allá de los cambios que tengo que hacer circunstancialmente en el partido, al equipo base que viene jugando”, sostuvo.

Falcioni también se detuvo en uno de los aspectos que Atlético debe seguir mejorando: la administración de los momentos de los partidos. Para explicarlo, recordó lo sucedido en la derrota contra Sarmiento.

“A veces los equipos que hacen de local quieren asumir mucho protagonismo y dejan espacios. Fue lo que pasó un poco el otro día contra Sarmiento cuando el partido estaba 1-0. Nos abrimos demasiado y nos agarraron abiertos”, analizó.

Según el entrenador, encontrar el equilibrio será fundamental para evitar que vuelvan a repetirse esas situaciones. “Uno tiene que empezar a evaluar y saber cuándo tiene que arriesgar más y cuándo no. Cuando hay mucho tiempo, el 1-0 siempre está, a cualquier pelota parada o cualquier movimiento, a tiro del empate”, agregó.

Más allá de las correcciones pendientes, Falcioni volvió a destacar la respuesta del plantel. “Yo confío en este grupo, que está trabajando muy bien, que está haciendo las cosas bien”, aseguró. Y agregó: “Eso es lo bueno: se ha armado un grupo homogéneo, un grupo donde están todos comprometidos”.

El triunfo en Río Cuarto también tuvo importancia por la situación de Atlético en la tabla. Aunque el objetivo es acercarse a los puestos de clasificación, el entrenador reconoció que todavía observa con atención lo que sucede en la zona baja.

“Más allá de que tengamos expectativas de poder entrar entre los ocho según la sumatoria que hagamos, también miramos de reojo todavía esa tabla que es peligrosa”, admitió.

Por eso, los tres puntos conseguidos como visitante adquirieron un valor especial. “Con el triunfo nos vamos alejando y nos vamos separando de esa situación. Eso lo está haciendo muy bien el grupo”, concluyó.

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