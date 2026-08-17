Seguridad

Un niño de tres años murió tras ahogarse con una perla de un collar en Santiago del Estero

Los médicos intentaron reanimarlo durante unos 40 minutos, pero no pudieron salvarlo.

CONMOCIÓN EN SANTIAGO DEL ESTERO. Un nene de tres años murió después de ahogarse con la perla de un collar.
CONMOCIÓN EN SANTIAGO DEL ESTERO. Un nene de tres años murió después de ahogarse con la perla de un collar. FOTO/EL LIBERAL
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Un niño de tres años murió en Santiago del Estero tras atragantarse con la perla de un collar plástico en su casa de la localidad de Cuyoj durante la noche.
  • Tras el incidente doméstico, su familia y los médicos intentaron reanimarlo sin éxito durante 40 minutos en el Centro Integral de Salud de La Banda.
  • El fiscal Nicolás Santillán ordenó una autopsia y testimonios judiciales para determinar con precisión las circunstancias y causas del fallecimiento.
Resumen generado con IA

Un niño de tres años murió esta madrugada en Santiago del Estero después de ahogarse con una perla de plástico de un collar. El trágico episodio ocurrió en una vivienda de la localidad de Cuyoj, en el departamento de La Banda. La víctima fue identificada como Iker Barraza Ivanoff.

Todo ocurrió cerca de las 23.30, luego de que la familia terminara de cenar. La madre del pequeño, Paola Ivanoff, se dirigió a una habitación para cambiarse, mientras que el niño permaneció solo unos minutos en el comedor.

Al regresar, la mujer advirtió que su hijo tenía dificultades para respirar y descubrió que se había introducido una perla de plástico en la boca.

La pareja de la mujer intentó auxiliar al niño y le dio palmadas en la espalda para tratar de que expulsara el objeto. Como no lo logró, decidieron llevarlo de urgencia en una moto hasta la base de Bomberos.

Con el pequeño en brazos, la madre ingresó desesperada a la guardia. Allí, los efectivos constataron que el niño presentaba escasos signos vitales y dispusieron su traslado inmediato al Centro Integral de Salud de La Banda (CISB).

Durante el recorrido, el cabo primero Víctor Gerez le practicó maniobras de reanimación. Una vez en el centro asistencial, los médicos activaron el protocolo de emergencia y realizaron maniobras de RCP durante aproximadamente 40 minutos.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, no pudieron reanimarlo. Finalmente, se declaró su fallecimiento por broncoaspiración.

La investigación judicial

Tras la muerte del niño, intervino el fiscal Nicolás Santillán, quien dispuso que se tomara declaración al personal de Bomberos que participó del procedimiento.

También ordenó el examen del cuerpo por parte del médico policial. A la 1.40, el Dr. Carlos Terzano realizó la inspección cadavérica y no observó lesiones visibles.

A partir de esas primeras conclusiones, el fiscal dispuso la realización de una autopsia para corroborar fehacientemente las causas del fallecimiento.

Además, se llevaron adelante las diligencias correspondientes para el retiro, levantamiento y traslado del cuerpo en una unidad morguera hacia la Morgue del Hospital Independencia.

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