La temporada de San Martín atraviesa su momento más difícil: cinco partidos sin ganar, arbitrajes discutidos y una hinchada cada vez más resignada

La expulsión de Jorge Juárez, el empate que se escapó contra Deportivo Madryn, los silbidos que volvieron a bajar desde las tribunas y una tabla que empieza a mostrar dos caminos posibles resumen mucho más que una tarde complicada. San Martín atraviesa un momento en el que demasiadas cosas parecen haberse alineado en contra: el equipo lleva cinco partidos sin ganar, el funcionamiento no convence, Alejandro Orfila todavía no encuentra una fórmula estable, los arbitrajes sumaron episodios polémicos que alimentaron el enojo y la convocatoria en La Ciudadela es cada vez menor. Algunos hinchas insultan, otros piden cambios y también están quienes parecen resignados, como si ya hubieran asumido que será otra temporada sin la recompensa que esperaban.