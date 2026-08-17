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La temporada de San Martín atraviesa su momento más difícil: cinco partidos sin ganar, arbitrajes discutidos y una hinchada cada vez más resignada

Orfila todavía busca una identidad mientras el equipo pierde puntos y la tabla comienza a ofrecer una doble preocupación.

RESIGNACIÓN. Los hinchas de San Martín reflejaron en las tribunas el difícil presente del equipo ante Deportivo Madryn.
RESIGNACIÓN. Los hinchas de San Martín reflejaron en las tribunas el difícil presente del equipo ante Deportivo Madryn. Foto de Nicolás Núñez/Especial para LA GACETA.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas 17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán igualó 2-2 ante Deportivo Madryn en La Ciudadela y acumuló cinco fechas sin victorias en la Primera Nacional debido a su bajo nivel y polémicas.
  • El equipo dirigido por Alejandro Orfila ganaba por dos goles, pero sufrió la expulsión de Jorge Juárez y fallos arbitrales que profundizaron el descontento de la hinchada.
  • A 11 fechas del final, el club tucumano quedó a tres puntos del Reducido y a ocho del descenso, obligado a reaccionar rápido si aspira a pelear por el ascenso.
Resumen generado con IA

La expulsión de Jorge Juárez, el empate que se escapó contra Deportivo Madryn, los silbidos que volvieron a bajar desde las tribunas y una tabla que empieza a mostrar dos caminos posibles resumen mucho más que una tarde complicada. San Martín atraviesa un momento en el que demasiadas cosas parecen haberse alineado en contra: el equipo lleva cinco partidos sin ganar, el funcionamiento no convence, Alejandro Orfila todavía no encuentra una fórmula estable, los arbitrajes sumaron episodios polémicos que alimentaron el enojo y la convocatoria en La Ciudadela es cada vez menor. Algunos hinchas insultan, otros piden cambios y también están quienes parecen resignados, como si ya hubieran asumido que será otra temporada sin la recompensa que esperaban.

El 2 a 2 frente al “Aurinegro” fue apenas el último capítulo de una historia que se fue complicando con el paso de las fechas. San Martín todavía está a tres puntos de los dos últimos lugares que clasifican al Reducido, pero también quedó a ocho unidades de Patronato, que actualmente ocupa una posición de descenso. En ese escenario, cada empate pesa más. Sobre todo cuando se trata de un partido que el “Santo” ganaba 2 a 0 y terminó dejando escapar después de recibir dos goles en siete minutos.

Lo más llamativo es que el presente no se parece al comienzo del torneo. San Martín arrancó con expectativa, una nueva dirigencia, un entrenador con una propuesta diferente y un plantel que logró ilusionar en algunos pasajes. El problema fue que esas buenas presentaciones nunca se transformaron en regularidad. El ciclo de Andrés Yllana terminó después de 16 partidos con cinco triunfos, siete empates y cuatro derrotas.

Orfila llegó con otro discurso: habló de protagonismo, de imponer condiciones y de construir un equipo que representara la exigencia de San Martín. Sin embargo, varias semanas después, esa identidad todavía no aparece con claridad.

Los árbitros, otra fuente de bronca

En ese recorrido también se acumuló otro elemento: los arbitrajes. No sería serio afirmar que existe una decisión deliberada para perjudicar a San Martín. Tampoco se puede negar que hubo una serie de fallos discutibles que terminaron convirtiéndose en otro motivo de fastidio.

El último episodio fue la expulsión de Juárez en La Ciudadela. Nazareno Solís lo había empujado contra los carteles de publicidad; el mediocampista se levantó, fue hacia él e intentó imponer el cuerpo, sin llegar a impactarlo. Solís cayó y acusó un golpe en el rostro. Nahuel Viñas interpretó la acción como agresión y mostró la roja. Lo concreto es que San Martín quedó con diez en un momento en el que estaba jugando bien.

La reacción dentro del plantel fue contundente. Alan Cisnero expresó después del empate todo su enojo. “Los árbitros vienen acá y nos hacen lo que quieren”, aseguró el volante.

El propio Alejandro Orfila también se refirió al contexto. “Entiendo que se pueden equivocar”, sostuvo, aunque puso el foco en la responsabilidad del equipo. “Tenemos que ser mucho más inteligentes”.

A eso se suman otros antecedentes. Contra Temperley, San Martín había logrado empatar sobre el final, pero recibió el 2 a 1 en una jugada en la que el atacante visitante estaba en posición adelantada y el asistente no sancionó la infracción. Ese gol terminó definiendo una derrota y fue uno de los episodios arbitrales más discutidos de las últimas fechas.

No fue la primera expulsión reciente. Santiago Briñone había visto la roja frente a Nueva Chicago. A eso se sumaron otras decisiones polémicas: frente a San Martín de San Juan, Bryan Ferreyra sancionó el penal que permitió el 1 a 0 de Gabriel Carabajal, aunque las repeticiones mostraron que el remate parecía impactar en la pierna del defensor. Es decir, aquella decisión fue favorable al “Santo”, pero también quedó bajo discusión. Ese detalle resulta importante: la suma de polémicas no tiene siempre el mismo sentido, pero sí fue acumulando malestar alrededor del equipo.

La propia dirigencia había identificado la relación con AFA como una cuestión a recomponer. Cuando asumió, Oscar Mirkin explicó que había encontrado “una relación no muy fluida con la AFA” y aseguró: “Hoy tenemos comunicación permanente con la mesa de la Primera Nacional y con todos los presidentes de los clubes de la divisional”. Sin embargo, los episodios posteriores vuelven inevitable la pregunta: si esa relación mejoró, ¿por qué los problemas arbitrales siguen apareciendo? Al menos en la cancha, esa supuesta mejora no parece traducirse en hechos concretos.

El hincha se fue apagando

Mientras tanto, La Ciudadela cambió y ahí aparece el problema de fondo. San Martín no solamente dejó puntos: también fue perdiendo credibilidad. Después del empate con Madryn, Orfila reconoció la preocupación. “Soy consciente de lo que nos está pasando. Me preocupa y me ocupa todo el tiempo porque son errores que no podemos cometer”, dijo el DT. “Nosotros estamos tan calientes, enojados y preocupados como el hincha”, agregó.

Todavía quedan 11 fechas y el Reducido está a apenas tres puntos. La temporada no está perdida matemáticamente. Pero la sensación que se instaló alrededor de San Martín es otra: todavía hay margen para reaccionar, aunque el equipo necesita encontrar respuestas y recuperar rápidamente la confianza que fue perdiendo con el paso de las fechas. El equipo lleva demasiado tiempo girando sobre los mismos problemas y cada nueva oportunidad termina desperdiciada. Y necesita hacerlo rápido si todavía pretende volver a pelear seriamente por el ascenso esta temporada.

Temas Primera NacionalOscar MirkinSan MartínBryan FerreyraAlan CisneroAlejandro OrfilaSantiago BriñoneGabriel Carabajal
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