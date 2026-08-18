La Unsta abrió el ingreso de agosto para una carrera con título intermedio

Resumen para apurados
- La Unsta abrió en Tucumán la inscripción de agosto para la Licenciatura en Diagnóstico por Imágenes en Yerba Buena, ofreciendo una opción para iniciar estudios a mitad de año.
- El cursado presencial dura cinco años con prácticas tempranas. La postulación se gestiona vía web con el pago de matrícula y la posterior entrega presencial de documentación.
- La titulación técnica intermedia facilita la inserción laboral temprana en el sistema de salud mientras los alumnos completan la licenciatura sin esperar al próximo ciclo lectivo.
Si no empezaste una carrera a comienzos de año, todavía hay una opción para hacerlo sin esperar hasta 2027. La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) mantiene abiertas las inscripciones para comenzar en agosto la Licenciatura en Diagnóstico por Imágenes.
La carrera se cursa de manera presencial en el Campus de Yerba Buena, en avenida Presidente Perón 2.085, dura cinco años y ofrece un título intermedio de Técnico en Diagnóstico por Imágenes.
Qué se estudia
La formación combina materias de salud, tecnología y práctica profesional. En los primeros años aparecen contenidos como Anatomía, Fisiología, Físico-Química, Informática, Inglés Técnico y distintas asignaturas específicas del área.
Además, las prácticas comienzan desde primer año. Más adelante se suman materias como Radioterapia, Medicina Nuclear, Hemodinámica, Bioestadística y Salud Pública.
En cuarto año se realizan Prácticas Profesionales Supervisadas y, en el último tramo, el Trabajo Final Integrador.
Cuándo se obtiene el título intermedio
No hace falta completar los cinco años para obtener la primera titulación. La carrera permite acceder al título de Técnico en Diagnóstico por Imágenes antes de terminar la licenciatura.
Eso permite contar con una acreditación universitaria intermedia y luego continuar el trayecto hasta alcanzar el título de grado.
Cómo inscribirse
El trámite comienza en el portal de ingreso de la Unsta, en ingreso.unsta.edu.ar.
Una vez allí, hay que elegir la sede, completar el formulario de preinscripción y cargar los datos solicitados.
Después se debe abonar la matrícula. La universidad informa como medios de pago Rapipago, Mercado Pago y Tesorería.
El último paso es presentar la documentación requerida en el Centro de Información Universitaria de la sede correspondiente.
¿Hasta cuándo hay tiempo?
La Unsta mantiene publicada la carrera con la leyenda “Inscripciones abiertas - Ingreso agosto 2026”.
Sin embargo, la universidad no informa en su web una fecha exacta de cierre. Por eso, antes de iniciar el trámite conviene consultar si todavía quedan vacantes disponibles para incorporarse durante este mes.
Dónde consultar
Toda la información sobre el plan de estudios y el ingreso está disponible en unsta.edu.ar y ingreso.unsta.edu.ar.
También se puede escribir a ciu.cuc@unsta.edu.ar o comunicarse con el Campus Yerba Buena a los teléfonos 0381 410 1198 y 381 620 1120.