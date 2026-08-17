Fue tetracampeón de Fórmula 1, dejó las pistas y ahora estudia agricultura
El alemán Sebastian Vettel, retirado de la “Máxima” desde 2022, vive junto a su familia en una zona rural de Suiza y se prepara para administrar su propia granja. Además, profundizó su compromiso con diferentes causas ambientales.
Resumen para apurados
- El tetracampeón de F1 Sebastian Vettel estudia agricultura en Suiza para administrar su propia granja tras su retiro, impulsado por su compromiso con el medio ambiente.
- Retirado de las pistas en 2022 con 53 victorias y 4 títulos mundiales, el expiloto alemán comenzó a promover la sustentabilidad y la biodiversidad en sus últimos años de carrera.
- Reconocido internacionalmente por su labor ecológica, Vettel busca consolidar su proyecto rural sustentable y transformar su perfil deportivo en un referente de conservación.
Los motores, los circuitos y la velocidad quedaron atrás. A casi cuatro años de su retiro de la Fórmula 1, Sebastian Vettel atraviesa una vida completamente diferente a la que lo convirtió en una de las grandes figuras del automovilismo mundial: estudia agricultura, vive en el campo y profundiza su compromiso con el medio ambiente.
El tetracampeón mundial reside actualmente junto a su esposa, Hanna Prater, y sus tres hijos en una zona rural del cantón de Turgovia, en Suiza. Allí decidió llevar su interés por la agricultura un paso más allá y comenzó una formación profesional para aprender a gestionar su propio emprendimiento.
Vettel se inscribió en el Centro de Formación Profesional de Pfäffikon y busca obtener un título relacionado con la actividad. Su intención es adquirir los conocimientos necesarios para poder administrar su propia granja, una faceta alejada de aquella imagen del piloto que durante años peleó por victorias y campeonatos.
Sin embargo, su acercamiento a las cuestiones ambientales comenzó antes de abandonar la Fórmula 1. Durante sus últimas temporadas, el alemán utilizó su exposición para impulsar diferentes iniciativas relacionadas con la sustentabilidad y la biodiversidad.
En 2021, por ejemplo, colaboró en la construcción de un refugio para abejas con forma de automóvil en Austria y, después del Gran Premio de Gran Bretaña, participó personalmente de una recolección de residuos en las tribunas.
Tras retirarse, creó V5 Projects, una plataforma desde la que impulsa iniciativas vinculadas con la biodiversidad, la conservación de los océanos y la participación de las mujeres en el automovilismo. También realizó en Brasil un homenaje a Ayrton Senna mediante un casco gigante confeccionado con materiales reciclados.
Su trabajo recibió un nuevo reconocimiento el 21 de abril de 2026, cuando The Perfect World Foundation lo distinguió en Gotemburgo, Suecia, como Defensor del Medio Ambiente del Año.
Vettel incluso reconoció públicamente las contradicciones entre su activismo actual y la huella ambiental que produjo durante sus años como piloto y llegó a calificarse como un “hipócrita” al abordar esa discusión. Su postura, sin embargo, apunta a reconocer esa contradicción y concentrarse en posibles soluciones.
El cambio de vida llegó después de una trayectoria extraordinaria. Vettel conquistó cuatro títulos consecutivos con Red Bull entre 2010 y 2013 y continúa siendo el campeón mundial más joven de la historia: levantó su primera corona con apenas 23 años.
Después de competir para equipos como Red Bull, Ferrari y Aston Martin, cerró su carrera con 53 victorias, 122 podios y 57 pole positions.
Ahora, lejos de perseguir décimas de segundo, Vettel tiene otro desafío: aprender a trabajar la tierra y prepararse para gestionar su propio proyecto agrícola.