Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y quedaron cerca de la clasificación en el Mundial

Resumen para apurados
- Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania en el Mundial de Bélgica 2026, con dos goles de Agustina Gorzelany y uno de Eugenia Trinchinetti, para lograr su primer triunfo.
- Tras empatar 1-1 en el debut ante EE.UU., el seleccionado de Fernando Ferrara superó un cierre parejo y resistió con una jugadora menos tras la remontada alemana.
- Con esta victoria clave, el conjunto argentino se recupera en la fase de grupos y queda a un paso de asegurar su clasificación a la próxima ronda del torneo.
Las Leonas consiguieron un triunfo fundamental en el Mundial de hockey de Bélgica 2026. El seleccionado argentino derrotó 3-2 a Alemania en un partido cambiante, que tuvo cinco goles y máxima tensión durante el último cuarto. Así, después del empate 1-1 frente a Estados Unidos en el debut, el equipo dirigido por Fernando Ferrara dio un paso importante hacia la próxima ronda.
Argentina necesitó apenas dos minutos para ponerse en ventaja. En la primera aproximación generó dos córners cortos consecutivos y aprovechó el segundo: Juana Castellaro ejecutó y Eugenia Trinchinetti apareció para desviar la bocha y establecer el 1-0.
Alemania respondió y empezó a encontrar espacios. A los siete minutos, Lilly Stoffelsma sacó un potente remate después de una distracción defensiva, pero Cristina “China” Cosentino evitó el empate. Las Leonas también dispusieron de otro corto antes del final del primer cuarto, aunque Finja Starck contuvo el disparo de Agustina Gorzelany.
El trámite comenzó a complicarse desde el segundo período. Alemania ganó terreno, generó dos córners cortos y aprovechó algunas pérdidas argentinas, aunque no consiguió traducir su dominio en el marcador. Esa tendencia se profundizó durante el tercer cuarto, cuando a Las Leonas les costó superar la mitad de cancha y Cosentino volvió a resultar determinante.
Todo cambió en los últimos 15 minutos. Argentina recuperó la pelota, Julieta Jankunas encontró a Zoe Díaz y una infracción dentro del círculo terminó en corto. Esta vez Gorzelany no perdonó y convirtió el 2-0.
Parecía encaminado, pero Alemania necesitó apenas cinco minutos para empatarlo. Lisa Nolte descontó y Sonja Zimmermann, mediante un desvío de córner corto, estableció el 2-2 un minuto después.
Las Leonas reaccionaron en el momento más complicado. Con Valentina Raposo afuera temporalmente por una tarjeta verde, volvieron a conseguir un fijo y Gorzelany apareció nuevamente para marcar el 3-2 a los 55 minutos.
Alemania retiró a su arquera para buscar el empate con una jugadora de campo adicional, pero Argentina cerró los caminos dentro del círculo y resistió hasta el final. Una victoria trabajada que le permite recuperarse del empate del debut y quedar muy cerca de asegurar su lugar en la próxima instancia del Mundial.