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Cómo es el interior de la exclusiva mansión patagónica de Iván de Pineda

on interiores modernos y vistas privilegiadas al bosque, la casa del conductor resalta por su calidez y su perfecta armonía con el entorno cordillerano.

Cómo es el interior de la exclusiva mansión patagónica de Iván de Pineda
Fuente: Arquitectura y diseño
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Iván de Pineda posee una exclusiva mansión de estilo patagónico en Villa Arelauquen, Bariloche, diseñada como refugio para su descanso personal.
  • La propiedad integra piedra, madera y amplios ventanales con mobiliario de diseño moderno y neutro, conectando los ambientes sociales con el bosque cordillerano.
  • La residencia ejemplifica la tendencia arquitectónica de lujo sustentable y contemplativo, priorizando la armonía paisajística en la Patagonia argentina.
Resumen generado con IA

El reconocido conductor Iván de Pineda posee un exclusivo refugio ubicado en Villa Arelauquen, Bariloche. Esta propiedad funciona como su sitio predilecto para el descanso personal lejos del ruido urbano. La construcción destaca por una arquitectura patagónica tradicional que prioriza la conexión visual con las montañas circundantes.

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Los materiales autóctonos definen la identidad de esta vivienda situada en un entorno privilegiado de la Patagonia. La fachada exterior exhibe un revestimiento robusto mientras los espacios internos proponen una estética contemporánea y luminosa. Grandes superficies vidriadas permiten que el paisaje boscoso forme parte integral de la ambientación diaria.

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Cómo es la casa de Iván de Pineda

Espacios sociales integrados

Cómo es el interior de la exclusiva mansión patagónica de Iván de Pineda Fuente: Arquitectura y diseño

El núcleo de la residencia consiste en un living unificado con la cocina para facilitar la circulación fluida. Una chimenea de líneas modernas ocupa el centro de la escena y contrasta con la rusticidad del entorno. Un sofá amplio de colores claros rodea este sector calefaccionado junto a ventanales que capturan la luz natural.

Detalles industriales y madera

El comedor presenta una combinación interesante entre calidez natural y sutiles rasgos de inspiración industrial. La pieza central es una mesa generosa confeccionada con tapa maderera y una estructura sólida de hierro. Diferentes estilos de sillas completan este ambiente relajado donde los techos conservan revestimientos de origen forestal.

Cómo es el interior de la exclusiva mansión patagónica de Iván de Pineda Fuente: Arquitectura y diseño

Mirador interior en la altura

Un sector estratégico del segundo piso funciona como observatorio privado hacia las cumbres nevadas. Allí existe un rincón acogedor equipado con una salamandra que cumple funciones prácticas y ornamentales. Los asientos orientados al exterior transforman una simple zona de paso en un santuario para la contemplación invernal.

Cómo es el interior de la exclusiva mansión patagónica de Iván de Pineda Fuente: Arquitectura y diseño

Diseño y armonía con el paisaje

La firma Fontenla realizó el diseño del mobiliario buscando coherencia con la paleta de colores neutros elegida para los ambientes. Estos tonos evitan competir visualmente con la exuberancia del bosque patagónico visible desde cada habitación. La presencia de la piedra refuerza constantemente el concepto de refugio sólido y acogedor frente al clima cordillerano.

El uso extensivo del vidrio borra las fronteras físicas entre el confort doméstico y la naturaleza salvaje de Bariloche. Esta decisión arquitectónica convierte al cielo en el principal elemento decorativo de la propiedad. El verdadero lujo de la casa reside en su capacidad para aprovechar la ubicación geográfica privilegiada mediante terminaciones de alta calidad.

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