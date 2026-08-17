Cómo es el interior de la exclusiva mansión patagónica de Iván de Pineda

Resumen para apurados
- Iván de Pineda posee una exclusiva mansión de estilo patagónico en Villa Arelauquen, Bariloche, diseñada como refugio para su descanso personal.
- La propiedad integra piedra, madera y amplios ventanales con mobiliario de diseño moderno y neutro, conectando los ambientes sociales con el bosque cordillerano.
- La residencia ejemplifica la tendencia arquitectónica de lujo sustentable y contemplativo, priorizando la armonía paisajística en la Patagonia argentina.
El reconocido conductor Iván de Pineda posee un exclusivo refugio ubicado en Villa Arelauquen, Bariloche. Esta propiedad funciona como su sitio predilecto para el descanso personal lejos del ruido urbano. La construcción destaca por una arquitectura patagónica tradicional que prioriza la conexión visual con las montañas circundantes.
Los materiales autóctonos definen la identidad de esta vivienda situada en un entorno privilegiado de la Patagonia. La fachada exterior exhibe un revestimiento robusto mientras los espacios internos proponen una estética contemporánea y luminosa. Grandes superficies vidriadas permiten que el paisaje boscoso forme parte integral de la ambientación diaria.
Cómo es la casa de Iván de Pineda
Espacios sociales integrados
El núcleo de la residencia consiste en un living unificado con la cocina para facilitar la circulación fluida. Una chimenea de líneas modernas ocupa el centro de la escena y contrasta con la rusticidad del entorno. Un sofá amplio de colores claros rodea este sector calefaccionado junto a ventanales que capturan la luz natural.
Detalles industriales y madera
El comedor presenta una combinación interesante entre calidez natural y sutiles rasgos de inspiración industrial. La pieza central es una mesa generosa confeccionada con tapa maderera y una estructura sólida de hierro. Diferentes estilos de sillas completan este ambiente relajado donde los techos conservan revestimientos de origen forestal.
Mirador interior en la altura
Un sector estratégico del segundo piso funciona como observatorio privado hacia las cumbres nevadas. Allí existe un rincón acogedor equipado con una salamandra que cumple funciones prácticas y ornamentales. Los asientos orientados al exterior transforman una simple zona de paso en un santuario para la contemplación invernal.
Diseño y armonía con el paisaje
La firma Fontenla realizó el diseño del mobiliario buscando coherencia con la paleta de colores neutros elegida para los ambientes. Estos tonos evitan competir visualmente con la exuberancia del bosque patagónico visible desde cada habitación. La presencia de la piedra refuerza constantemente el concepto de refugio sólido y acogedor frente al clima cordillerano.
El uso extensivo del vidrio borra las fronteras físicas entre el confort doméstico y la naturaleza salvaje de Bariloche. Esta decisión arquitectónica convierte al cielo en el principal elemento decorativo de la propiedad. El verdadero lujo de la casa reside en su capacidad para aprovechar la ubicación geográfica privilegiada mediante terminaciones de alta calidad.