La carrera contra el calendario: el 60% de los argentinos agota sus ingresos antes del día 20

Al ampliar el foco, los números del Indec son reveladores: entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el salario real del sector privado cayó un 2,9%. El golpe fue aún más duro para los empleados públicos nacionales, que sufrieron un retroceso interanual del 7,3%. Si se toma como referencia noviembre de 2023, la pérdida de poder adquisitivo para este último grupo escala a un dramático 36,5%, dejando a miles de hogares con un margen de maniobra inexistente para gastos no esenciales o imprevistos.