Vivir y trabajar en Montevideo, Santiago o Buenos Aires: qué ciudad ofrece mejores salarios y menor costo de vida

Cada vez más argentinos analizan la posibilidad de emigrar por motivos laborales, y Uruguay y Chile aparecen entre los destinos más elegidos por la cercanía geográfica, el idioma compartido y sus condiciones económicas. Sin embargo, antes de aceptar una oferta de empleo, el salario no es el único factor a tener en cuenta: el costo de vida puede modificar significativamente el poder adquisitivo.