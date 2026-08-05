Vivir y trabajar en Montevideo, Santiago o Buenos Aires: qué ciudad ofrece mejores salarios y menor costo de vida

Resumen para apurados
- Un informe de Randstad comparó salarios y costo de vida en Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile para orientar a profesionales argentinos que buscan emigrar.
- El estudio reveló que Santiago ofrece el menor peso del alquiler (49% del sueldo) frente a Buenos Aires (54%) y Montevideo (59%), junto a insumos y servicios más accesibles.
- Expertos recomiendan evaluar salud y educación antes de emigrar, destacando que muchos jóvenes buscan experiencia temporal y el talento argentino sigue siendo muy valorado.
Cada vez más argentinos analizan la posibilidad de emigrar por motivos laborales, y Uruguay y Chile aparecen entre los destinos más elegidos por la cercanía geográfica, el idioma compartido y sus condiciones económicas. Sin embargo, antes de aceptar una oferta de empleo, el salario no es el único factor a tener en cuenta: el costo de vida puede modificar significativamente el poder adquisitivo.
Un relevamiento realizado por Randstad comparó los salarios y los principales gastos de vivir en Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile, con el objetivo de ofrecer una referencia para quienes evalúan mudarse por razones profesionales.
Cuáles son los salarios promedio en Argentina, Uruguay y Chile
Según el informe, la mediana del salario bruto del sector privado formal alcanza:
Argentina: $1.600.829.
Uruguay: 34.600 pesos uruguayos.
Chile: 1.333.905 pesos chilenos.
En cuanto al salario mínimo, los valores son:
Argentina: $376.600.
Uruguay: 25.383 pesos uruguayos.
Chile: 555.553 pesos chilenos.
Cuánto se gana según el tipo de empleo
El estudio también compara remuneraciones iniciales para algunos perfiles laborales:
Operario industrial
Argentina: $1.500.000.
Uruguay: 27.000 pesos uruguayos.
Chile: 600.000 pesos chilenos.
Empleado administrativo
Argentina: $1.800.000.
Uruguay: 35.000 pesos uruguayos.
Chile: 590.300 pesos chilenos.
Programador junior
Argentina: $1.800.000.
Uruguay: 60.000 pesos uruguayos.
Chile: 945.900 pesos chilenos.
El alquiler, el gasto que más pesa
La vivienda continúa siendo el principal gasto para quienes emigran.
De acuerdo con Randstad, alquilar un departamento de dos ambientes representa:
54% del salario promedio en Buenos Aires.
59% del salario promedio en Montevideo.
49% del salario promedio en Santiago de Chile.
El informe concluye que, en relación con los ingresos, Montevideo presenta el mayor costo habitacional, seguida por Buenos Aires, mientras que Santiago muestra el menor peso relativo del alquiler sobre el salario.
Tecnología, internet y alimentos: las diferencias
El relevamiento también analizó otros gastos habituales.
Una notebook de gama media-alta equivale al:
111% del salario promedio en Argentina.
80% en Uruguay.
49% en Chile.
En conectividad, el servicio de internet representa:
2,5% del salario en Argentina.
2,38% en Uruguay.
0,75% en Chile.
Respecto al denominado Índice Big Mac, el combo representa:
0,99% del salario medio en Argentina.
1,82% en Uruguay.
0,66% en Chile.
Emigrar por trabajo: qué aconsejan los especialistas
Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, señaló que quienes analizan una propuesta laboral en el exterior deberían evaluar el costo de vivienda, salud y educación antes de tomar una decisión, ya que esos factores determinan la calidad de vida y la capacidad de ahorro.
La ejecutiva también explicó que la emigración laboral se mantiene en niveles habituales y que muchos jóvenes profesionales buscan adquirir experiencia internacional durante un período limitado para luego regresar al país con mejores oportunidades de desarrollo profesional. Además, destacó que el talento argentino continúa siendo muy valorado en la región por su formación, creatividad y capacidad de adaptación.