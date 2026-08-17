“No hagan eso”: la peor pregunta que Caro Trippar le hizo a la IA sobre su cáncer

La culpa fue uno de los sentimientos que se le atravesaron por su mente al confundir síntomas de una de sus mamas. “Cómo dejé que se me fuera al hueso. No entendí cómo me estaban diciendo que no tenía cura”, señaló la influencer. Por eso, atravesó una serie casi infinita de estudios para saber más sobre su cáncer hasta que dio positivo la presencia de células carcinógenas en sus huesos.