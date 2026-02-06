La industria sumó su sexta caída interanual al hilo y terminó el 2025 con una baja de casi 4%

Desde que Javier Milei es presidente, la industria acumuló un retroceso del 6,2%. En relación a noviembre de 2023 se destacan las pérdidas del sector textil (-31,5%), de productos de caucho y plástico (-28,4%) y del sector automotriz (-23,3%). Solo muestran variaciones positivas la producción de refinación de petróleo (+8,4%) y de alimentos (+4,3%), aunque en este último caso se verifica una retracción de más del 5% respecto del pico de la era Milei, alcanzado en noviembre de 2024.