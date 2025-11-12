Scania aplicará nuevas suspensiones laborales en la planta de Tucumán por la baja demanda externa

Por su parte, Scania afirmó en el comunicado que la disposición “respondía a las mismas condiciones del contexto internacional que provocaron una caída temporal en la demanda de producción”, sobre todo, desde Brasil. En esa línea, anunció que las suspensiones laborales serán durante la semana del domingo 23 al domingo 30 de noviembre, en el marco del acuerdo firmado para este mes y diciembre.