Scania aplicará nuevas suspensiones laborales en la planta de Tucumán por la baja demanda externa

La situación en la planta de Scania en Colombres sigue señales de mejoras. Ante la falta de recuperación de la demanda en Brasil y Europa, la compañía multinacional volverá a aplicar suspensiones laborales en su planta de Tucumán durante distintos períodos de noviembre y diciembre, tras los 40 días de parate registrados anteriormente en 2025.
Mediante un “statement” o declaración oficial, Scania Argentina confirmó que su planta industrial en la provincia ingresará en un nuevo período de suspensiones de trabajadores, como continuación del plan establecido para este año ante las condiciones actuales del mercado externo.
Días atrás, el personal y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) firmaron un acuerdo que establece la interrupción de actividades durante una semana, según determine la empresa, tanto en noviembre como en diciembre. “Se pagará el 75% del salario bruto. Luego de esta medida comenzarán las vacaciones”, indicaron en el gremio.
Por su parte, Scania afirmó en el comunicado que la disposición “respondía a las mismas condiciones del contexto internacional que provocaron una caída temporal en la demanda de producción”, sobre todo, desde Brasil. En esa línea, anunció que las suspensiones laborales serán durante la semana del domingo 23 al domingo 30 de noviembre, en el marco del acuerdo firmado para este mes y diciembre.
Sin embargo, aclaró que la mitad de las líneas de la fábrica continuará produciendo en estos períodos.
“La planta produce exclusivamente para exportación, con destino principalmente a Brasil y Europa, y su actividad se ajusta a las variaciones del mercado global. En este sentido, la compañía mantiene su compromiso de preservar el empleo y sostener la sustentabilidad de su operación, adecuando los niveles de producción a la evolución de la demanda”, señaló.
A la vez, recordó que en 2020 había incorporado más de 200 trabajadores para atender un incremento extraordinario en la demanda y que la gran mayoría de esos puestos se ha mantenido hasta la actualidad.
Scania hizo hincapié en que el problema se originó en un retroceso temporal de la demanda global; mientras que el mercado argentino “evidencia signos de recuperación”. “(Esto) reafirma la decisión de la compañía de seguir fortaleciendo su presencia en el país, con soluciones de transporte eficientes, sustentables y una red de servicios en constante expansión”, continuó.
El caso de Scania y las dificultades en las plantas textiles han reflejado la realidad de la industria en la provincia, afectada también por la caída del consumo y el aumento de las importaciones, entre otros factores. Además, se registraron problemas en otros sectores, como Papelera Tucumán y las alimenticias.