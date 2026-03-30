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Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino

Un evento extremadamente raro sorprendió durante la noche del 29 de marzo y quedó documentado en video

Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino
Hace 1 Min

El cielo de Tucumán fue escenario de un fenómeno poco frecuente: un gigantic jet, un tipo de rayo extremadamente raro que, en lugar de dirigirse hacia la superficie, se proyecta desde las nubes hacia el espacio.

El evento ocurrió durante la noche del 29 de marzo y quedó registrado en video con una claridad poco habitual. Las imágenes permiten observar la magnitud de la descarga, que según los datos relevados alcanzó una intensidad de 88 kiloamperios (kA), lo que da cuenta de la enorme potencia del fenómeno.

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Qué es un gigantic jet y por qué es tan excepcional

Los gigantic jets forman parte de los llamados Eventos Luminosos Transitorios (ELT) y, según la NASA, son los más potentes dentro de esta categoría. A diferencia de los rayos tradicionales, que descargan hacia la Tierra, este fenómeno se dispara desde la cima de las nubes de tormenta y asciende verticalmente hacia la ionosfera.

Puede alcanzar entre 80 y 100 kilómetros de altura en menos de un segundo, generando una especie de “puente eléctrico” entre la atmósfera baja y el borde del espacio. Durante ese proceso, transporta una enorme cantidad de energía.

Visualmente, presenta una base azul y una parte superior rojiza, con una estructura ramificada similar a un rayo invertido.

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Del blue jet al gigantic jet: la confusión inicial

En un primer momento, el fenómeno observado en Tucumán fue interpretado por Tiempo AMBA como un blue jet. Sin embargo, las características del evento permitieron identificarlo como un gigantic jet, mucho más infrecuente y de mayor alcance.

Mientras que el blue jet se eleva desde la nube hasta unos 40 o 50 kilómetros y permanece dentro de la estratósfera, el gigantic jet va mucho más allá: conecta directamente con la ionosfera.

En términos simples, el primero es un “disparo corto hacia arriba”, mientras que el segundo funciona como un verdadero “rayo al revés” que une la tormenta con el espacio.

Testimonios: sorpresa y asombro ante el fenómeno en Tucumán

El impacto del fenómeno no solo quedó registrado en video. En redes sociales, especialmente en una publicación del meteorólogo tucumano Cristofer Brito, varios usuarios compartieron lo que vieron desde distintos puntos de la provincia.

“Yo los vi como a las 22 hs desde Banda del Río Salí hacia el sur. ‘Pero si está estrellado’, me dije sola :joy:, y ese relámpago salía de una sola nube :scream:”, relató Ángela Troncozo.

Por su parte, Nora Barraza contó: “Vi volviendo de Catamarca como a las 20 h y cuando llegué a Alberdi también se veían hacia los cerros de Escaba”.

Desde Yerba Buena, Eliana Bustos expresó su sorpresa: “Siiii lo vi aquí en Yerba Buena, pensaba que yo estaba re loca pero no jejejeje”.

Con humor, Maximiliano Schiliro resumió la reacción de muchos: “Lo que nos faltaba, que se pongan creativas las descargas!

Un registro único en el país

Captar este tipo de fenómenos desde la superficie terrestre es extremadamente difícil. En la mayoría de los casos, los registros de mayor calidad provienen de instrumentos ubicados en la Estación Espacial Internacional, como los sensores ASIM, o de fotografías tomadas por astronautas.

La propia estructura de las tormentas suele impedir la visibilidad de estas descargas ascendentes, lo que vuelve aún más valioso el material obtenido en Tucumán. El video permite seguir la trayectoria completa del rayo desde su origen en la nube hasta su disipación en las capas superiores de la atmósfera.

Un cielo que todavía guarda misterios

El registro del gigantic jet en Tucumán no solo impacta por su potencia visual, sino también por su relevancia científica. Este tipo de fenómenos sigue siendo objeto de estudio en todo el mundo, y cada nuevo caso aporta información clave para comprender mejor la dinámica eléctrica de la atmósfera.

Lo ocurrido en el norte argentino confirma que, incluso en escenarios cotidianos como una tormenta, pueden desarrollarse eventos extraordinarios capaces de conectar la Tierra con el borde del espacio en cuestión de milisegundos.

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