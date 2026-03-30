Impactante fenómeno en Tucumán: captan un raro “gigantic jet” en el cielo del norte argentino

Qué es un gigantic jet y por qué es tan excepcional

Los gigantic jets forman parte de los llamados Eventos Luminosos Transitorios (ELT) y, según la NASA, son los más potentes dentro de esta categoría. A diferencia de los rayos tradicionales, que descargan hacia la Tierra, este fenómeno se dispara desde la cima de las nubes de tormenta y asciende verticalmente hacia la ionosfera.