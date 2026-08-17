El antiguo Ingenio Lastenia se llena de fotos, poemas y dibujos para no dejar que la memoria se pierda

Las paredes todavía están ahí. Los ladrillos expuestos, los arcos, las vigas metálicas oxidadas y las grandes aberturas dejan ver las dimensiones de lo que alguna vez fue una fábrica. Entre las estructuras crece la vegetación y una palmera se levanta en medio de lo que fue un espacio de producción. La luz entra por los sectores donde ya no hay techo y se posa sobre las marcas que dejó el tiempo. El antiguo Ingenio Lastenia ya no produce azúcar. Pero en sus instalaciones aún se trabaja.