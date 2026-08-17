OpiniónColumnas “No soy un robot” y ya hay leyes que me exigen demostrarlo A partir de una exigencia europea, Anthropic, la compañía creadora de Claude, anunció que implementará una marca de agua en los textos generados por sus modelos. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Sistema de verificación contra robots. Ilustración generada con IA Por Pablo Hamada 17 Agosto 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Inteligencia Artificial Tamaño texto Comentarios Lo más popular Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027 Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana "No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos Ranking notas premium Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027 El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club ¿San Martín fue el santo de la espada? ¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil? Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"