El secreto familiar de Maradona: el antepasado que cruzó los Andes junto a San Martín

Resumen para apurados
- El historiador Sergio Wischnevsky reveló que Luis Maradona, antepasado de Diego Maradona, integró el Ejército de los Andes de José de San Martín durante la gesta libertadora.
- Luis era un violinista esclavizado que obtuvo su libertad sirviendo en las tropas cuyanas antes de radicarse en Corrientes, origen de la rama paterna del futbolista.
- El hallazgo visibiliza el aporte de las comunidades africanas y guaraníes a las luchas de la independencia y al árbol genealógico del máximo ídolo deportivo argentino.
Una investigación genealógica volvió a poner en diálogo dos figuras centrales de la historia argentina: José de San Martín y Diego Maradona. Según una reconstrucción presentada por el historiador Sergio Wischnevsky un antepasado del futbolista habría formado parte del Ejército de los Andes y participado en la campaña libertadora.
El protagonista de esta historia es Luis Maradona, quien aparece mencionado en registros históricos como integrante de las fuerzas que acompañaron a San Martín. Un detalle particular también llamó la atención: el hombre habría sido violinista dentro del ejército.
La historia fue difundida por Wischnevsky durante una entrevista con Siempre Juntos, de Cadena 3 Rosario, donde explicó cómo llegó hasta los documentos que permiten reconstruir esta rama familiar.
La búsqueda que vinculó a Maradona con San Martín
Según contó el historiador, la investigación comenzó de una manera inesperada. Mientras buscaba información relacionada con los comentarios que Diego Maradona había realizado sobre José de San Martín, encontró referencias a un antiguo registro genealógico.
“Puse en Google Maradona San Martín y me apareció esta historia”, relató Wischnevsky al explicar cómo comenzó a seguir la pista.
A partir de allí, consultó trabajos académicos y documentación histórica vinculada con los integrantes del Ejército de los Andes, especialmente aquellos registros relacionados con personas esclavizadas que participaron de las campañas independentistas.
Luis Maradona, el violinista del Ejército de los Andes
Entre los nombres que aparecen en esos registros se encuentra Luis Maradona.
Wischnevsky destacó una característica particular de ese antepasado: además de formar parte de las fuerzas vinculadas con la campaña sanmartiniana, habría tenido conocimientos musicales.
“Luis Maradona, violinista”, citó el historiador al referirse al documento que encontró durante su investigación.
El dato agrega una dimensión singular a la historia familiar del máximo ídolo del fútbol argentino: un antepasado que habría acompañado la campaña militar de San Martín y que, además, se desempeñaba como músico.
Los esclavos que participaron en el Ejército de los Andes
Para comprender esta historia es necesario situarla en el contexto de las campañas independentistas.
Durante la organización del Ejército de los Andes, San Martín incorporó a personas esclavizadas a las fuerzas militares. La participación de estos hombres estuvo vinculada a un sistema mediante el cual, según la reconstrucción histórica mencionada por Wischnevsky, podían obtener su libertad después de cumplir con el servicio militar.
En ese contexto habría participado Luis Maradona.
La investigación sostiene que su liberación estuvo relacionada con su intervención en las campañas desarrolladas desde Cuyo, desde donde San Martín preparó la expedición que posteriormente permitió atravesar la cordillera y avanzar hacia Chile.
Una familia que llegó hasta Diego Maradona
La reconstrucción genealógica ubica posteriormente a Luis Maradona en Corrientes.
Desde allí se habría desarrollado una línea familiar que, varias generaciones después, desembocó en Don Diego Maradona, padre del futbolista.
De esta manera, la investigación establece un vínculo genealógico entre aquel integrante del ejército sanmartiniano y el hombre que décadas más tarde se convertiría en uno de los deportistas más reconocidos de la historia argentina.
El recorrido familiar también refleja la diversidad de orígenes que confluyeron en la sociedad argentina.
El origen del apellido Maradona
Otro de los aspectos abordados por Wischnevsky está relacionado con el uso de los apellidos durante ese período.
Según explicó, las personas esclavizadas podían adoptar el apellido de sus propietarios, lo que permite encontrar determinados nombres en documentos históricos de la época.
En este caso, el apellido Maradona aparece asociado a Luis Maradona en los registros que forman parte de la investigación.
El historiador también señaló que muchos de los hombres esclavizados que participaron de las campañas militares tenían origen africano, particularmente de regiones como Angola.
Las raíces africanas y guaraníes de Maradona
La reconstrucción también incorpora otro elemento llamativo: la combinación de raíces africanas y guaraníes dentro del árbol genealógico de Diego Maradona.
La llegada de Luis Maradona a Corrientes habría sido determinante para la posterior formación de esa rama familiar. En esa región, la genealogía habría incorporado distintas influencias culturales y familiares que se transmitieron durante generaciones.
“Uno de los máximos ídolos de la Argentina tiene descendencia africana y guaraní”, sostuvo Wischnevsky al referirse a esta particular historia familiar.