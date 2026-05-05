Juicio por la muerte de Maradona: un médico reveló que no murió de forma súbita y generó un giro en la causa

El testimonio incluyó además una respuesta a uno de los puntos planteados por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los imputados en la causa. Luque había cuestionado algunos parámetros utilizados en la autopsia, apoyándose en bibliografía internacional. Frente a eso, el perito explicó que ciertos estándares (como el tamaño del corazón) pueden variar según la población analizada, y que muchas de esas referencias corresponden a estudios realizados en países con promedios físicos distintos a los de Argentina.