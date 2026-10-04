"Palito" Ortega, a los 85 años: “Vivimos del trabajo todavía, no tengo dólares ni cuentas afuera”

A los 85 años, "Palito" Ortega mantiene una rutina vinculada a la música y asegura que continúa trabajando porque es parte de su manera de vivir. En una entrevista otorgada a la revista Caras, el cantante repasó distintos momentos de su trayectoria, habló de su paso por la política y explicó por qué mantiene una relación sencilla con el dinero y los bienes materiales.