"Palito" Ortega, a los 85 años: “Vivimos del trabajo todavía, no tengo dólares ni cuentas afuera”

Resumen para apurados
- A sus 85 años, Palito Ortega afirmó a revista Caras que vive de su trabajo sin cuentas en el exterior, al repasar su trayectoria musical y su gestión como gobernador de Tucumán.
- El cantante recordó su gestión política junto a técnicos especialistas, ratificó que sigue grabando en su estudio y explicó que su sustento proviene exclusivamente de su labor.
- Ortega ratifica su vigencia artística lejos del retiro, proyecta más grabaciones y defiende su trayectoria ética como un testimonio de conducta pública y compromiso con la música.
A los 85 años, "Palito" Ortega mantiene una rutina vinculada a la música y asegura que continúa trabajando porque es parte de su manera de vivir. En una entrevista otorgada a la revista Caras, el cantante repasó distintos momentos de su trayectoria, habló de su paso por la política y explicó por qué mantiene una relación sencilla con el dinero y los bienes materiales.
“Yo no soy un hombre de acumular cosas raras”, sostuvo el artista al referirse a su filosofía de vida. En ese sentido, remarcó que todavía trabaja y que no construyó su patrimonio alrededor de cuentas en el exterior.
Palito Ortega recordó su paso por la política y su gestión en Tucumán
Durante la charla, Palito Ortega también recordó su etapa como gobernador de Tucumán, cargo que ocupó durante un período atravesado por dificultades sanitarias y sociales.
El cantante explicó que, al asumir responsabilidades de gobierno, buscó apoyarse en profesionales especializados en cada área. “Yo puse la cara para ganar, pero saber cómo se administra una provincia, tenés que tener la humildad de llamar a los que saben”, afirmó.
Según recordó Ortega, su gabinete estuvo integrado por especialistas a los que delegaba las decisiones vinculadas con sus respectivas áreas. “El mejor economista fue el ministro de Economía” y “el mejor profesional de la salud fue el ministro de Salud”, señaló.
El exgobernador también destacó el vínculo que mantiene con personas que conocieron de cerca aquella etapa de su carrera política. “Los que estuvieron en el escenario de los hechos te reciben con los brazos siempre abiertos y saben realmente cuál fue tu conducta, qué hiciste en la vida”, expresó.
A los 85 años, Palito Ortega sigue trabajando con la música
Lejos de retirarse de los escenarios, Ortega continúa cantando, grabando y trabajando en nuevos proyectos musicales. Para el artista, mantenerse activo forma parte de su vida cotidiana y no solamente de su trayectoria profesional.
“Yo sigo cantando. Sigo cantando porque me gusta y además porque tengo una estructura, tengo un estudio de grabación, tengo que grabar”, explicó.
La música, de esta manera, sigue siendo tanto una pasión como una fuente de trabajo para el cantante, que construyó una carrera de varias décadas en la Argentina.
Qué dijo Palito Ortega sobre sus dólares y sus cuentas en el exterior
Uno de los conceptos más destacados de la entrevista estuvo relacionado con su manera de manejar el dinero. Ortega aseguró que no tiene dólares ni cuentas en otros países y que continúa viviendo de su trabajo.
“Yo no tengo dólares afuera, no tengo cuenta en libras, vivimos del trabajo todavía”, afirmó.
La declaración sintetiza la mirada que el cantante mantiene sobre su presente: continuar trabajando, conservar su vínculo con la música y evitar, según sus propias palabras, una vida centrada en la acumulación de bienes.