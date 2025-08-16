 Un experto en longevidad reveló cuál es el alimento diario que puede mejorar tu salud a largo plazo
La alimentación es un factor determinante para conservar energía, prevenir enfermedades y envejecer en mejores condiciones.

FOTO/C5N.
Hace 4 Hs

El periodista y explorador Dan Buettner, reconocido por sus investigaciones sobre longevidad, señaló un alimento accesible y cargado de beneficios que puede contribuir a mantener la salud incluso en edades avanzadas. Según el especialista, su propuesta rompe con prejuicios habituales sobre ciertos carbohidratos y pone nuevamente el foco en el valor nutritivo de este producto natural.

La alimentación es un factor determinante para conservar energía, prevenir enfermedades y envejecer en mejores condiciones. Combinada con ejercicio regular, una dieta equilibrada favorece la longevidad y la calidad de vida. Sin embargo, en la búsqueda de “comer sano”, muchas personas descartan grupos enteros de alimentos, como los ricos en carbohidratos, sin considerar que algunos de ellos son esenciales para el organismo.

Entre quienes defienden el consumo responsable de ciertos carbohidratos, Buettner destaca una opción versátil, económica y fácil de incorporar a las comidas diarias. Su perfil nutricional lo convierte en un aliado para el rendimiento físico y la recuperación muscular, consignó C5N. 

La batata, el superalimento ideal para la longevidad

Para Buettner, la batata es un superalimento que cualquier persona puede sumar a su dieta. “Su atractivo no solo se encuentra en el sabor y la versatilidad, sino también en su bajo costo y en la abundancia de carbohidratos complejos y proteínas que aporta”, explicó el experto.

Este tubérculo también está cargado de vitaminas A, C y E, junto con minerales clave como potasio, fósforo y calcio. Estas propiedades favorecen la salud muscular, ayudan a prevenir calambres y mejoran la recuperación después del esfuerzo físico. Además, ofrecen un aporte antioxidante que permite reducir el estrés oxidativo, un factor asociado al envejecimiento celular.

Si bien un consumo excesivo de carbohidratos refinados puede ser perjudicial, excluirlos por completo de la dieta significaría desaprovechar sus beneficios comprobados. Incorporar la batata de forma habitual en preparaciones al horno, hervida o en puré es una manera sencilla de mejorar la nutrición diaria y sumar un impulso extra a la salud a largo plazo.

