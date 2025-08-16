Un experto en longevidad reveló cuál es el alimento diario que puede mejorar tu salud a largo plazo

La alimentación es un factor determinante para conservar energía, prevenir enfermedades y envejecer en mejores condiciones. Combinada con ejercicio regular, una dieta equilibrada favorece la longevidad y la calidad de vida. Sin embargo, en la búsqueda de “comer sano”, muchas personas descartan grupos enteros de alimentos, como los ricos en carbohidratos, sin considerar que algunos de ellos son esenciales para el organismo.