Cómo saber si el dolor en el pecho es un infarto o algo diferente

El dolor en la zona del corazón, cuando está asociado con un infarto, se distingue por una sensación de opresión en el pecho, como si una losa pesada estuviera presionando el área. Sin embargo, otros problemas de salud pueden presentar síntomas similares y generar confusión. El Dr. Manel Sabaté, jefe de la Sección de Cardiología Intervencionista del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínic, aclara cómo diferenciar entre el dolor real de un infarto y aquellos que podrían confundirse con él.