Cómo saber si el dolor en el pecho es un infarto o algo diferente

El dolor en la zona del corazón, cuando está asociado con un infarto, se distingue por una sensación de opresión en el pecho, como si una losa pesada estuviera presionando el área. Sin embargo, otros problemas de salud pueden presentar síntomas similares y generar confusión. El Dr. Manel Sabaté, jefe de la Sección de Cardiología Intervencionista del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínic, aclara cómo diferenciar entre el dolor real de un infarto y aquellos que podrían confundirse con él.
Características del dolor por infarto
“El dolor asociado con un infarto suele ser una opresión en el pecho que puede irradiar hacia el cuello y los brazos”, explica el Dr. Sabaté. Esta sensación de presión intensa y persistente puede llevar a una persona a pensar que está en riesgo inmediato de muerte. Debido a la gravedad y la intensidad del dolor, es crucial buscar atención médica urgente ante cualquier síntoma sospechoso.
Otras causas de dolor en el pecho que imitan un infarto
Reflujo esofágico: el dolor causado por el reflujo se presenta como una sensación de ardor en el pecho, que puede empeorar después de comer o al acostarse. Este ardor ocurre cuando los jugos gástricos regresan al esófago, causando una sensación similar a la del dolor cardíaco. Los espasmos del esófago también pueden imitar el dolor del corazón.
Dolor muscular en el pecho: a menudo resultado de un esfuerzo físico o un golpe, el dolor muscular se localiza en el músculo pectoral y se acentúa con el movimiento del pecho. A diferencia del dolor por infarto, el dolor muscular no suele persistir en reposo.
Trastorno de ansiedad: un ataque de ansiedad puede provocar dolor en el pecho y dificultad para respirar, síntomas que pueden ser fácilmente confundidos con un infarto. Es importante señalar que, aunque la ansiedad puede inducir sensaciones similares, las personas con antecedentes de ansiedad deben ser evaluadas por un profesional médico, ya que también pueden experimentar un infarto.
Consumo de drogas: el uso de drogas puede provocar espasmos en las arterias del corazón, lo que puede llevar a un infarto, especialmente en personas jóvenes. Los síntomas en estos casos pueden parecerse a los de un infarto, por lo que es crucial considerar el historial de consumo de sustancias en la evaluación médica.
Variaciones en los síntomas del infarto
El Dr. Sabaté advierte que el dolor de la cardiopatía isquémica no siempre presenta las características típicas, especialmente en mujeres, personas mayores y pacientes diabéticos. En algunos casos, el infarto puede manifestarse como dolor en la parte superior del abdomen o como falta de aire, lo que puede dificultar el diagnóstico inmediato.
Acción recomendada ante dolor en el pecho
Si experimentas un dolor prolongado en la zona del corazón o el pecho, es fundamental llamar al número de emergencias médicas. La intervención rápida es clave para el pronóstico del paciente. Los servicios de emergencia realizarán un electrocardiograma para determinar si el dolor es realmente causado por un infarto y actuarán en consecuencia.
La comprensión de estas diferencias y la rapidez en la búsqueda de atención médica pueden marcar una gran diferencia en el manejo de posibles problemas cardíacos y en la mejora de los resultados de salud.