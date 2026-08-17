Charo López y Noelia Custodio desplegaron un show participativo y cómplice en Tucumán

Por una hora y media, lo que pasara en esa sala debía quedar ahí. No era un capricho. “Qué olor en vivo” nació, justamente, de todas esas cosas que ellas no pueden decir con la misma libertad frente a las cámaras. Sin celulares apuntándolas ni frases esperando convertirse en el próximo clip, se armó una especie de intimidad compartida. Una intimidad bastante particular, eso sí: unas 300 personas escuchando, opinando y contando experiencias que quizás no repetirían ni en una reunión familiar.