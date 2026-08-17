Estudia hormigas y acaba de hacer historia: un científico del Conicet fue premiado a nivel internacional

Eso es parte de lo que hace Alejandro Farji-Brener, investigador del Conicet que desde hace décadas estudia el comportamiento de las hormigas y su relación con el ambiente. Esta semana, su trayectoria volvió a ponerlo en el centro de la ciencia argentina: se convirtió en el primer investigador y docente latinoamericano en recibir el Premio Penny Bernstein a la Enseñanza Distinguida, otorgado por la Animal Behavior Society de Estados Unidos.