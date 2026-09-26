"Llego 10 minutos tarde": la paradoja de la puntualidad en la era digital

Valioso

La impuntualidad impacta tanto porque el tiempo es un recurso finito y no renovable. Cuando alguien espera, suele interpretar la impuntualidad no como un contratiempo logístico, sino como un mensaje tácito de que el tiempo de quien llega tarde es más valioso que el de quien aguarda. Esperar a alguien sin saber con certeza cuándo llegará genera incertidumbre. Rompe la planificación de la persona que esperó e interrumpe el estado mental de la jornada, lo que produce una sensación de falta de control o de estar "en pausa" por decisión de otro.