La ley de tierras expone la puja por los recursos

Tras la decisión del oficialismo de retirar uno de los capítulos más polémicos del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Senado de la Nación buscará avanzar hoy con la iniciativa impulsada por el Gobierno para transformar el marco normativo sobre la tenencia de suelo. El texto contempla la derogación o modificación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) e introduce cambios significativos mediante: el endurecimiento de requisitos para expropiaciones estatales -con actualización por IPC e inclusión del lucro cesante-, la agilización de juicios de desalojo procesos sumarísimos y restituciones anticipadas, y la flexibilización en el uso de campos afectados por incendios, manteniendo intactas las obligaciones ambientales y la protección de los bosques nativos.