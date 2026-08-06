La ley de tierras expone la puja por los recursos

Tras la decisión del oficialismo de retirar uno de los capítulos más polémicos del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Senado de la Nación buscará avanzar hoy con la iniciativa impulsada por el Gobierno para transformar el marco normativo sobre la tenencia de suelo. El texto contempla la derogación o modificación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) e introduce cambios significativos mediante: el endurecimiento de requisitos para expropiaciones estatales -con actualización por IPC e inclusión del lucro cesante-, la agilización de juicios de desalojo procesos sumarísimos y restituciones anticipadas, y la flexibilización en el uso de campos afectados por incendios, manteniendo intactas las obligaciones ambientales y la protección de los bosques nativos.
El trasfondo de la discusión parlamentaria cobra una dimensión geopolítica directa al observar la radiografía del territorio nacional: en Argentina existen 13,2 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras. Esta cifra equivale al 5% de la superficie continental -un área comparable en tamaño a provincias como Santa Fe o Santiago del Estero, y unas diez veces las Islas Malvinas-. Lejos de repartirse de forma homogénea, el dominio extranjero se solapa con los activos más valiosos del país: cuencas de agua dulce, minerales críticos, puertos, áreas forestales, infraestructura energética y pasos fronterizos.
Bajo la ley vigente aprobada en 2011 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se fijó un límite del 15% para la titularidad extranjera respetando los derechos adquiridos. Por esa razón, las zonas que ya superaban ese umbral mantuvieron su condición, existiendo hoy 31 departamentos y municipios por encima del tope legal. Entre los casos más destacados se encuentra Misiones, la segunda provincia con mayor nivel de extranjerización al registrador más del 11% de su suelo en manos foráneas y contar con cinco departamentos en infracción normada.
La mayor concentración de estas tierras se ubica a lo largo de la franja cordillerana, desde los Valles Calchaquíes hasta Cuyo. Departamentos como General Lamadrid (La Rioja), Tinogasta (Catamarca) e Iglesia (San Juan) superan el techo legal en áreas clave por sus reservas de cobre, litio y oro. Asimismo, distritos como Guachipas, Cafayate y Orán combinan valor hídrico, producción agropecuaria y posición fronteriza.
La Patagonia refleja este mismo fenómeno asociado al control de recursos hídricos y energéticos.