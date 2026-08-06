Hiroshima advierte desde hace 81 años

Para el cierre:

Y si no se utilizaban esas bombas, como lo hicieron, ¿Qué? Japón, país insular por excelencia, habiendo perdido casi la totalidad de su flota y diezmadas sus capacidades ofensivas, tenía poco resto. Su rendición, ante los asedios de EE.UU. y la invasión por el norte de la URSS, el 08/08/45, estaba a punto de ser expresada. Respondemos con una casi convicción: la “prueba de campo necesaria” se habría ejecutado, entonces, recién entonces, en Corea o en Vietnam. No se podían quedar sólo con la “explosión de laboratorio” del 16/07/45 y nada más.