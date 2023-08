Hiroshima-Nagasaki: “La verdad de la milanesa”

El no de Japón estaba en el aire. No consentían -imperdonable para el gobierno y el Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra - que el emperador, sujeto de veneración y su familia fuesen alcanzados por la rendición y sus consecuencias: juzgamientos por crímenes de guerra, etc. El primer ministro de Japón, Kantarō Suzuki, con otros líderes japoneses realizaban apuradas gestiones con el gobierno de la URSS (que era neutral por entonces, por el “Pacto de no agresión Soviético-japonés”, del 13 de abril de 1941, (suscrito con Stalin) para intermediar en una rendición ante los EEUU no incondicional. Los soviéticos simulaban estar atendiendo los requerimientos de Susuki pero en concreto se estaban preparando para invadir Manchuria e islas (Kuriles) de Japón. Y entre las bombas de Hiroshima del 6 de agosto y la de Nagasaki tres días después, el día 9 de agosto la URSS declaró la guerra a Japón y lo invadió.