Brasil profundiza su crisis diplomática con Argentina

El conflicto con Argentina, principal socio comercial de Brasil, se originó cuando Milei asistió en San Pablo al lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y acusó -sin pruebas- al gobierno brasileño de “interferencia política” contra su país, además de dirigir insultos a Lula y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, que fue el que sentenció a los golpistas de enero de 2023.