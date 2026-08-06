Estrenos de cine: “Muña muña” devela la fuerza del deseo sin atender a la edad

La intérprete pasa a ser Olga, una enfermera de 60 años que trabaja en un hospital de la zona, donde vive junto con su hijo Rubén, quien está a punto de irse a vivir al exterior con su novia debido a una oportunidad académica. La proximidad de una nueva etapa de su vida la expone emocionalmente; en este contexto, conoce a Stefano, un turista francés más joven que ella que está trabajando temporalmente en la zona y comienzan un vínculo amoroso clandestino que le despierta sensaciones eróticas profundas que creía tenerlos perdidos. Al mismo tiempo, enfrenta un dilema moral sobre esa incipiente relación, en el que pesan la diferencia de edad y las relaciones de cada uno, entre contradicciones y preguntas acerca de sus propias postergaciones.