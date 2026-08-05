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Trasladaron a Tucumán a dos pacientes heridos en un grave accidente en Catamarca

Los dos tucumanos, de 28 y 33 años, permanecían internados en el Hospital San Juan Bautista tras el siniestro ocurrido en la Cuesta del Totoral. Ahora continuarán su recuperación en el Hospital Centro de Salud.

El sistema sanitario provincial llevó adelante un operativo coordinado para concretar el traslado y la recepción de dos pacientes tucumanos, de 33 y 28 años, que resultaron con politraumatismos tras un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en la Cuesta del Totoral, provincia de Catamarca.
El sistema sanitario provincial llevó adelante un operativo coordinado para concretar el traslado y la recepción de dos pacientes tucumanos, de 33 y 28 años, que resultaron con politraumatismos tras un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en la Cuesta del Totoral, provincia de Catamarca.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Dos tucumanos de 28 y 33 años fueron trasladados desde Catamarca al Hospital Centro de Salud tras sufrir un grave accidente en camión el domingo en la Cuesta del Totoral.
  • El siniestro ocurrió por una falla mecánica del vehículo. Los ministerios de Salud de ambas provincias coordinaron el operativo para atender sus fracturas de consideración.
  • La derivación permite a los pacientes recuperarse cerca de sus familias y resalta la eficacia de la colaboración interprovincial ante emergencias sanitarias complejas.
Resumen generado con IA

Dos pacientes tucumanos que resultaron gravemente heridos en un accidente de tránsito ocurrido el domingo en la Cuesta del Totoral, en Catamarca, fueron trasladados a Tucumán para continuar con su tratamiento en el Hospital Centro de Salud, en el marco de un operativo coordinado entre los sistemas sanitarios de ambas provincias.

Los hombres, de 33 y 28 años, permanecían internados en el Hospital San Juan Bautista de San Fernando del Valle de Catamarca tras sufrir un siniestro vial provocado por un desperfecto mecánico en el camión en el que viajaban. Ambos presentan politraumatismos con fracturas de consideración.

Operativo conjunto entre Tucumán y Catamarca

El traslado fue posible gracias al trabajo articulado entre los ministerios de Salud de Tucumán y Catamarca, la Dirección de Gestión Sanitaria y los equipos médicos de ambos hospitales.

La coordinadora del Equipo Social del Ministerio de Salud Pública de Tucumán, Susana Stancanelli, explicó que el acompañamiento a las familias comenzó desde que se tomó conocimiento del accidente.

"Acompañamos a dos familias tucumanas cuyos familiares sufrieron un accidente de tránsito en Catamarca. Hoy ambos pacientes ya se encuentran en nuestra provincia recibiendo toda la atención que necesitan en el Hospital Centro de Salud", señaló.

Además, destacó la colaboración de las autoridades sanitarias de Catamarca y del personal médico de ambos centros asistenciales para concretar el operativo.

Cómo es el estado de salud de los pacientes

La directora del Hospital Centro de Salud, Karina Lotto, informó que los dos pacientes ingresaron por la guardia y fueron evaluados por un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en emergentología y traumatología.

"Recibimos a dos adultos que sufrieron un accidente vehicular de gran magnitud. Presentan politraumatismos con fracturas importantes en los miembros y fueron derivados a Tucumán para continuar su tratamiento", explicó.

La profesional indicó que, como sucede con todos los pacientes que ingresan al hospital, primero se realizó una evaluación clínica integral para definir la estrategia terapéutica y el seguimiento de cada caso.

Continuarán su recuperación en Tucumán

Desde el Ministerio de Salud Pública señalaron que el traslado respondió también a la decisión de los propios pacientes de continuar su recuperación en Tucumán, donde el sistema público dispone de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para atender lesiones de alta complejidad.

Las autoridades destacaron que la rápida coordinación entre ambas provincias permitió garantizar la continuidad de la atención médica y brindar una respuesta oportuna a los pacientes, pese a que la emergencia ocurrió fuera del territorio tucumano.

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