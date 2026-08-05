Las cinco reformas electorales que continúan en el tintero en Tucumán

Resumen para apurados
- Tucumán implementará la ley de Ficha Limpia para las elecciones de 2027, mientras la Legislatura mantiene pendientes cinco reformas clave del sistema electoral provincial.
- Pese al avance de la ley de Ficha Limpia, debates centrales como el uso de la boleta única y la eliminación de los acoples no registraron tratamiento legislativo.
- Mantener estas materias pendientes condicionará las reglas de juego de 2027, determinando si Tucumán moderniza de manera integral su cuestionado esquema comicial.
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