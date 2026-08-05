Política

Las cinco reformas electorales que continúan en el tintero en Tucumán

Con la convocatoria a las urnas, se confirmó el debut de la “Ficha Limpia”, la principal novedad en el sistema provincial. Las boletas, los acoples y otras propuestas sin tratamiento.

POSTAL DE 2023. En la previa a los comicios, se exhibieron decenas de modelos de boletas partidarias en la sede de la JEP. Foto de ARCHIVO LA GACETA / POR ANALÍA JARAMILLO
POSTAL DE 2023. En la previa a los comicios, se exhibieron decenas de modelos de boletas partidarias en la sede de la JEP. Foto de ARCHIVO LA GACETA / POR ANALÍA JARAMILLO
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán implementará la ley de Ficha Limpia para las elecciones de 2027, mientras la Legislatura mantiene pendientes cinco reformas clave del sistema electoral provincial.
  • Pese al avance de la ley de Ficha Limpia, debates centrales como el uso de la boleta única y la eliminación de los acoples no registraron tratamiento legislativo.
  • Mantener estas materias pendientes condicionará las reglas de juego de 2027, determinando si Tucumán moderniza de manera integral su cuestionado esquema comicial.
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