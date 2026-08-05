Dictaron 20 días de preventiva para el acusado que huyó tras atropellar a una joven en Barrio Sur

Entre las evidencias presentadas, se mencionó el registro audiovisual aportado el Sistema de Emergencias 911, las actas de intervención de la Policía, los exámenes médicos practicados a las víctimas, las declaraciones de los testigos que vieron el choque y auxiliaron a la pareja, el paragolpe de la camioneta que quedó en el lugar del hecho y un video que aportó el dueño de un drugstore ubicado en la calle Bolívar y avenida Alem, donde se ve al vehículo circular sin el paragolpe. También se informó que la camioneta quedó secuestrada y que en los próximos días se realizarán las pericias correspondientes.