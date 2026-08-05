Dictaron 20 días de preventiva para el acusado que huyó tras atropellar a una joven en Barrio Sur

Resumen para apurados
- En Tucumán, el juez Paz Almonacid dictó 20 días de prisión preventiva a Marcelo Rossi por atropellar a dos jóvenes en Barrio Sur el domingo y darse a la fuga sin auxiliarlos.
- Rossi embistió en su camioneta a la moto de las víctimas y huyó. Se entregó 48 horas después. La víctima continúa internada en terapia intensiva con graves lesiones.
- Durante los 20 días de detención se realizarán pericias a la camioneta secuestrada, mientras la defensa del imputado anticipó que impugnará la medida judicial.
El hombre acusado de haber huido tras atropellar y herir gravemente a una joven en Barrio Sur estará con prisión preventiva por los próximos 20 días mientras avanza la investigación en su contra. La víctima continúa internada en terapia intensiva bajo un coma inducido.
El accidente ocurrió el domingo a la madrugada. Alrededor de las 2.30, María Victoria Caliva Roldán y su pareja Ángel Nahuel Álvarez viajaban a bordo de una motocicleta por la calle Jujuy. Cuando estaban cruzando la intersección de la calle Bolívar una camioneta Ford Ranger pasó a gran velocidad, chocó la motocicleta y huyó del lugar sin auxiliar a las víctimas. Como consecuencia Álvarez sufrió heridas leves que fueron suturadas en la guardia del hospital Padilla.
Victoria, en cambio, está internada desde el domingo en el área de terapia intensiva del nosocomio por tener lesiones de extrema gravedad, además de una hemorragia interna y un compromiso renal. Los primeros días tuvo que ser entubada y conectada a un respirador artificial. Ayer, los médicos le indicaron a la familia que aunque continúa bajo coma inducido, pudieron quitarle el respirador y descartaron la posibilidad de amputarle la pierna izquierda que había sufrido heridas severas.
Al no haber novedades del conductor de la camioneta, la familia de la víctima pidió por redes sociales ayuda para dar con su paradero. El martes el hombre, identificado como Marcelo Emilio Rossi, se presentó ante la Justicia junto a su abogado Marcelo Jiménez Santillán y quedó detenido en la comisaría 2°.
Audiencia judicial
Esta mañana la Fiscalía Criminal I, al mando de Mariano Fernández, lo imputó por el delito de lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, por no socorrer a la víctima, darse a la fuga y por se más de una las víctimas lesionadas.
Entre las evidencias presentadas, se mencionó el registro audiovisual aportado el Sistema de Emergencias 911, las actas de intervención de la Policía, los exámenes médicos practicados a las víctimas, las declaraciones de los testigos que vieron el choque y auxiliaron a la pareja, el paragolpe de la camioneta que quedó en el lugar del hecho y un video que aportó el dueño de un drugstore ubicado en la calle Bolívar y avenida Alem, donde se ve al vehículo circular sin el paragolpe. También se informó que la camioneta quedó secuestrada y que en los próximos días se realizarán las pericias correspondientes.
Tras exponer la acusación, el MPF solicitó que Rossi fuera sometido a prisión preventiva, al considerar que están latentes los peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Al fundamentar, los investigadores hicieron hincapié en la huida del imputado del lugar del siniestro sin asistir a las víctimas y por haberse presentando ante la Fiscalía luego de 48 horas obstaculizando la producción de evidencias, como los exámenes toxicológicos y de alcoholemia.
El pedido fue respaldado por el abogado querellante, Juan Guerrero. El defensor se opuso a la preventiva y solicitó que Rossi continúe ligado al proceso en libertad. También argumentó que su pupilo no habría auxiliado a las víctimas porque, al comenzar a detener la marcha, otras personas empezaron a agredirlo e insultarlo, por lo que temió por su vida y se escapó del lugar.
Después de analizar las evidencias y los planteos de las partes, el juez Augusto Paz Almonacid resolvió hacer lugar al pedido del MPF y dispuso la prisión preventiva por el plazo de 20 días. Jiménez Santillán informó que impugnará la sentencia.