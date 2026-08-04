Se entregó ante la Justicia el hombre acusado de atropellar a una joven en Barrio Sur

Resumen para apurados
- Marcelo Emilio Rossi se entregó a la Justicia en Tucumán tras atropellar a María Victoria Caliva y fugarse el domingo en barrio Sur, dejándola gravemente herida.
- La víctima permanece en terapia intensiva. El acusado se presentó en la fiscalía con su abogado tras un intenso reclamo público de la familia para identificarlo.
- Rossi quedó detenido en la Comisaría 2° a la espera de la audiencia donde la Fiscalía solicitará medidas cautelares por riesgo de fuga y entorpecimiento.
Investigan a un hombre por haber atropellado con una camioneta a María Victoria Caliva Roldán y darse a la fuga, dejándola gravemente herida. El sospechoso se entregó ante la Justicia hoy a la siesta luego de que la familia de la víctima denunciara el hecho públicamente para encontrar al responsable. Mientras tanto, la joven permanece internada en el hospital Padilla con heridas de gravedad.
Siguiendo el relato de los padres de la víctima, Romina Roldán y Aníbal Caliva, el brutal accidente ocurrió el domingo alrededor de las 2.30 en barrio Sur. “Mi hija volvía a casa con el novio por Jujuy y, cruzando Bolívar, viene esta camioneta fuertísimo y los choca. Nunca se paró, siguió, se dio a la fuga y mi hija quedó muy mal”, contó la mujer en diálogo con LG Play.
La joven ingresó al hospital con heridas de extrema gravedad. Según explicó su madre, tenía la pierna izquierda severamente dañada, desde la rodilla hacia abajo, además de una hemorragia interna y un compromiso renal que luego agravó su estado. “Se le fue comprometiendo aún peor la situación. Después quedó mucho más grave, con un coágulo en la cabeza y con los pulmones comprometidos”, contó.
Por la gravedad de las lesiones, Victoria permanece internada en terapia intensiva y en coma inducido. Sin embargo, en las últimas horas la familia recibió una señal de esperanza luego de que los médicos le quitaran el respirador.
Ante la Justicia
Hasta hoy al mediodía, los familiares de la joven no sabían quién era el conductor que produjo el accidente. Lo único que sabían es que la camioneta era una Ford Ranger color gris y contaban con un video en el que se observaba el vehículo, pero no la patente. Fue por esto que comenzaron a pedir en redes sociales y a través de los medios de comunicación ayuda para identificar al chofer.
Ayer a la siesta el responsable se presentó en el Ministerio Público Fiscal junto a su abogado defensor y puso a disposición la camioneta. Según informó el abogado de la joven, Juan Guerrero, el hombre se llama Marcelo Emilio Rossi. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Criminal I al mando de Mariano Fernández.
“Inmediatamente se dispuso su detención y fue trasladado a la Comisaría 2°. Todavía no se fijó la fecha de audiencia de formalización de la investigación donde se expondrá toda la evidencia con la que cuenta el MPF. A la vez se solicitarán medidas cautelares teniendo en cuenta los peligros de fuga y entorpecimiento teniendo en cuenta el hecho y el comportamiento del hombre”, indicó el profesional en diálogo con LA GACETA.