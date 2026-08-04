Se entregó ante la Justicia el hombre acusado de atropellar a una joven en Barrio Sur

Ante la Justicia

Hasta hoy al mediodía, los familiares de la joven no sabían quién era el conductor que produjo el accidente. Lo único que sabían es que la camioneta era una Ford Ranger color gris y contaban con un video en el que se observaba el vehículo, pero no la patente. Fue por esto que comenzaron a pedir en redes sociales y a través de los medios de comunicación ayuda para identificar al chofer.