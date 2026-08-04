Una joven lucha por su vida tras ser atropellada por una camioneta que se dio a la fuga: “Ojalá podamos saber quién es”

La madrugada del domingo terminó en tragedia para María Victoria Caliva Roldán y su familia. La joven regresaba a su casa junto a su novio cuando, alrededor de las 2.30, fueron embestidos por una camioneta en la esquina de Jujuy y Bolívar. El conductor no se detuvo: continuó su marcha y escapó del lugar, mientras la joven quedó gravemente herida.