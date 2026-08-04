Una joven lucha por su vida tras ser atropellada por una camioneta que se dio a la fuga: “Ojalá podamos saber quién es”
Resumen para apurados
- María Victoria Caliva Roldán quedó gravemente herida tras ser atropellada por una camioneta que huyó la madrugada del domingo en la esquina de Jujuy y Bolívar.
- La joven viajaba en moto con su novio cuando fueron embestidos. El vehículo sufrió daños frontales y la familia pide cámaras de seguridad para hallar la patente.
- Mientras la víctima evoluciona en el Hospital Padilla, la causa judicial avanza con el pedido de colaboración comunitaria para identificar al conductor prófugo.
La madrugada del domingo terminó en tragedia para María Victoria Caliva Roldán y su familia. La joven regresaba a su casa junto a su novio cuando, alrededor de las 2.30, fueron embestidos por una camioneta en la esquina de Jujuy y Bolívar. El conductor no se detuvo: continuó su marcha y escapó del lugar, mientras la joven quedó gravemente herida.
Desde el Hospital Padilla, donde permanece internada, sus padres, Romina Roldán y Aníbal Caliva, hicieron un pedido público para intentar encontrar al responsable. La familia busca imágenes de cámaras de seguridad y testigos que puedan aportar algún dato que permita identificar la camioneta.
“Mi hija volvía a casa con el novio por Jujuy y, cruzando Bolívar, viene esta camioneta fuertísimo y los choca. Nunca se paró, siguió, se dio a la fuga y mi hija quedó muy mal”, relató Romina en diálogo con LA GACETA.
La joven ingresó al hospital con lesiones de extrema gravedad. Según explicó su madre, tenía la pierna izquierda severamente dañada, desde la rodilla hacia abajo, además de una hemorragia interna y un compromiso renal que luego agravó su estado.
“Se le fue comprometiendo aún peor la situación. Después quedó mucho más grave, con un coágulo en la cabeza y con los pulmones comprometidos”, contó.
Por la gravedad de las lesiones, Vicky permanece internada, entubada y conectada a un respirador artificial. Sin embargo, en las últimas horas la familia recibió una señal de esperanza: los médicos observaron una evolución favorable.
“Gracias a Dios, con la ayuda de Dios y de todas las oraciones, mi hija ayer tuvo una buena evolución. Va evolucionando y espero que siga así, que lleguemos a que le saquen el respirador artificial, que empiece a respirar ella sola para poder pasar a sala y seguir mejorando”, expresó Romina.
La joven ya pudo estar consciente y responder a sus familiares mediante movimientos de sus manos, aunque todavía no puede hablar ni respirar por sus propios medios.
La búsqueda de la camioneta
El vehículo involucrado sería una Ford Ranger de color gris oscuro, aunque la familia no pudo precisar con exactitud el tono. Tras el impacto, la camioneta habría quedado con daños visibles en su parte delantera: se le desprendió una parte de la parrilla.
Los familiares cuentan con un video en el que se observa el vehículo, pero la patente no puede distinguirse. Por eso, ahora intentan reconstruir el recorrido que hizo la camioneta y encontrar otras cámaras que puedan haber registrado su paso.
“Hay un video donde se lo ve, pero no se ve la chapa patente. Por eso le pido a la gente que haya visto algo, que haya podido ver la chapa patente, que nos ayude”, señaló la madre de Vicky.
La familia también pidió a los vecinos de la zona que revisen sus cámaras de seguridad. Cualquier imagen registrada en los minutos posteriores al accidente podría ser clave para determinar hacia dónde escapó el conductor y avanzar en su identificación.
“No tenemos sospechas de quién podría ser. Estamos viendo si podemos dar con las cámaras, si hay alguna que haya captado por lo menos la chapa patente. Eso sería de mucha ayuda para nosotros”, explicó Romina.
El novio también viajaba en la moto
Vicky viajaba junto a su novio, quien también sufrió el impacto. Afortunadamente, sus heridas fueron de menor gravedad y solo necesitó tres puntos de sutura por una lesión.
Ambos llevaban casco al momento del choque. En el caso de la joven, el elemento de protección también resultó dañado por la violencia del impacto.
La familia ya realizó las presentaciones correspondientes y espera que la investigación permita determinar quién conducía la camioneta.
“Estamos haciendo todo por la vía judicial. Ojalá podamos llegar a saber quién es, para que se haga justicia y para que no sucedan otras cosas, que no quede ileso él o ella, no sé quién será”, sostuvo Aníbal.
Mientras Vicky continúa luchando por recuperarse, sus padres apelan a la solidaridad de quienes puedan haber visto el accidente o tengan imágenes de cámaras de seguridad de la zona.
Quienes puedan aportar información sobre la camioneta o el accidente pueden comunicarse al 381 260-0714.