Axel Kicillof celebró la visita del papa León XIV a la Argentina: “Es muy necesario en estos tiempos de crueldad”
El gobernador bonaerense calificó como "una gran alegría" la llegada del Sumo Pontífice al país y a la Basílica de Luján. El Vaticano confirmó que el viaje apostólico se realizará entre el 6 y el 17 de noviembre e incluirá escalas en Uruguay, Argentina y Perú.
Resumen para apurados
- El gobernador Axel Kicillof celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina del 8 al 11 de noviembre, destacando su mensaje de justicia social.
- El Vaticano confirmó la gira apostólica del Sumo Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, tras la invitación de jefes de Estado y obispos.
- El viaje papal moviliza a la sociedad argentina tras décadas sin visitas pontificias, a la espera de que la Santa Sede difunda el cronograma detallado de actividades.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró este miércoles la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que su llegada al país y a la Basílica de Luján representa "una gran alegría" para la población.
"La visita del papa León XIV a la Argentina y a nuestra Provincia en Luján representa una gran alegría para nuestro pueblo", escribió Kicillof en su cuenta de X.
El mensaje se produce luego de que el Vaticano confirmara oficialmente el viaje apostólico que el jefe de la Iglesia Católica realizará entre el 6 y el 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú.
En la misma publicación, el mandatario bonaerense sostuvo que el Papa transmite "un mensaje en defensa de la dignidad humana y de la justicia social" que, según consideró, "es muy necesario para la Patria en estos tiempos de crueldad".
Cómo será la visita del papa León XIV a la Argentina
La Santa Sede informó que León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante su estadía recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque el programa oficial de actividades todavía no fue difundido.
De acuerdo con la información oficial, el viaje apostólico comenzará en Uruguay, donde el Papa permanecerá del 6 al 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida.
Luego llegará a la Argentina para desarrollar actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el 11 de noviembre. Finalmente, viajará a Perú, donde permanecerá hasta el 17 de noviembre y recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.
La Santa Sede indicó que León XIV aceptó las invitaciones formuladas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países. No obstante, aclaró que el cronograma detallado de la visita será dado a conocer "a su debido tiempo".