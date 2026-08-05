La visita del papa León XIV a la Argentina moviliza a Tucumán: qué prepara la Iglesia
Resumen para apurados
- En Tucumán, el arzobispo Carlos Sánchez anunció preparativos pastorales para la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre, buscando acercar su mensaje a la comunidad.
- La preparación incluye redes de comunicación, actividades solidarias en plazas públicas y el uso de tecnología para transmitir los eventos en espacios abiertos ante la crisis.
- El acontecimiento busca fortalecer la solidaridad y la esperanza en un contexto socioeconómico complejo, dejando un legado de trabajo pastoral sostenido para el futuro.
La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a generar expectativa en nuestra provincia. A poco más de tres meses de su llegada, la Iglesia tucumana empezó a delinear acciones pastorales y de comunicación para acompañar el acontecimiento, mientras se aguardan precisiones sobre la agenda y los lugares en los que se desarrollarán las actividades.
El arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez, destacó este miércoles que uno de los principales objetivos será lograr que la visita trascienda los lugares donde pueda estar presente físicamente el Papa y llegue también a quienes no tengan posibilidades de viajar.
“La visita del Papa no es para algunos, es para todos los argentinos”, afirmó Sánchez durante una conferencia de prensa. En ese sentido, explicó que desde las diócesis se trabaja en la conformación de una red de comunicadores que permita transmitir el mensaje de León XIV desde los distintos rincones del país.
“Que el Papa llegue a su casa a través de la radio, a través de la televisión, a través de internet, a través de los distintos medios”, planteó el arzobispo. Y agregó: “Que nos sintamos visitados por el Papa León”.
Sánchez integra el equipo nacional de comunicaciones y el equipo regional de comunicaciones del Episcopado, por lo que participa de las conversaciones que comenzaron a desarrollarse de cara al viaje. Según explicó, los obispos y delegados regionales mantendrán nuevas reuniones en los próximos días para avanzar en los preparativos.
La Iglesia tucumana prepara actividades
En Tucumán, la visita también será una oportunidad para reforzar acciones vinculadas con la solidaridad y el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones difíciles.
Sánchez adelantó que una de las actividades que habitualmente realiza la Catedral con personas en situación de calle tendrá una modalidad diferente. La tradicional merienda, que suele realizarse en un salón, esta vez se trasladará a una plaza.
“Creo que esto es muy importante: que no nos miremos a nosotros mismos, sino que podamos descubrir esa necesidad de los hermanos y llevarlo a cabo”, sostuvo el arzobispo.
La propuesta busca expresar, según explicó, una Iglesia cercana y presente ante las dificultades sociales, en sintonía con el mensaje que la institución espera transmitir durante el período previo a la llegada de León XIV.
“Tenemos que animarnos en la esperanza”
La visita del Papa se producirá en un contexto económico y social complejo para la Argentina. Consultado sobre cómo prepararse ante ese escenario, Sánchez llamó a no perder la esperanza y puso como ejemplo la solidaridad de los tucumanos. “Tenemos que animarnos en la esperanza”, sostuvo.
En ese sentido, destacó que Tucumán volvió a ubicarse por quinto año consecutivo en el cuarto lugar entre las diócesis que más recaudaron en la colecta de Cáritas, sobre un total de más de 60 jurisdicciones del país. “Para mí, como obispo de Tucumán y como tucumano, es un orgullo, porque sé de la solidaridad del pueblo tucumano”, expresó.
El arzobispo remarcó que esa respuesta se vuelve todavía más significativa en momentos de necesidad. “Cuanto más necesidad hay, más solidaridad hay. Cuanto más sufrimiento hay, más hay entrega y generosidad del pueblo tucumano”, afirmó.
Para Sánchez, esa actitud debe ir acompañada de un mensaje que aliente a recuperar la cultura del trabajo y la capacidad de salir adelante.
El trabajo y los pequeños emprendimientos
El arzobispo también se refirió a las estrategias que muchas familias encuentran para afrontar la crisis. Mencionó los emprendimientos que pueden verse en las calles de Tucumán, desde la venta de empanadas y pan hasta otros pequeños negocios familiares. “Hay iniciativas y hay capacidades para salir adelante”, señaló.
Sánchez aclaró que el objetivo debería ser que cada persona pueda acceder a un empleo formal, con un salario y condiciones dignas, pero consideró que esos emprendimientos también representan una muestra de la capacidad de las familias para generar ingresos.
“Lo óptimo es que podamos tener el sueldo digno y el trabajo digno”, sostuvo, aunque reivindicó las iniciativas que surgen frente a las dificultades económicas.
Espacios abiertos y una visita para todos
Otro de los aspectos que genera expectativa es la definición de los lugares donde se desarrollarán las actividades del Papa. Sánchez consideró que, en la medida de lo posible, deberían elegirse espacios abiertos que permitan la participación de una gran cantidad de personas.
“Lo mejor es que sean espacios abiertos generalmente para que la gente que quiera pueda participar”, explicó.
También planteó la necesidad de disponer de pantallas y otros recursos tecnológicos para que quienes no puedan acceder presencialmente tengan la posibilidad de seguir las actividades.
El objetivo, insistió, es que el acontecimiento no quede restringido a quienes puedan trasladarse hasta el lugar elegido. “Aquel que no pueda viajar, aquel que no pueda llegarse, que los medios puedan llegar”, señaló.
La cuenta regresiva hacia noviembre
Aunque todavía resta definir buena parte de la agenda, Sánchez reconoció que el tiempo comienza a acortarse. “Ya estamos encima”, dijo al referirse a la llegada prevista para noviembre.
El arzobispo anticipó que mantendrá reuniones con el Consejo Presbiteral para analizar cómo preparar pastoralmente la visita en Tucumán. A nivel nacional, también se prevén encuentros entre los obispos y delegados regionales para coordinar las distintas acciones.
“Yo creo que la visita nos va a dejar también mucho para trabajar hacia adelante”, afirmó Sánchez.