La voz de los fieles tucumanos ante la visita de León XIV a la Argentina: “Nos hace falta una bendición del Papa”
Resumen para apurados
- Fieles tucumanos expresaron sus expectativas y esperanza en la Plaza Independencia ante la confirmación de la visita del papa León XIV a Argentina en noviembre.
- La noticia generó emoción en Tucumán, donde los ciudadanos recordaron la visita de Juan Pablo II en 1987 y lamentaron que el papa Francisco nunca haya regresado al país.
- Se aguarda que la llegada del Sumo Pontífice impulse un acercamiento de los jóvenes a la Iglesia y lleve un mensaje de paz e inspiración frente a las dificultades del país.
La noticia de que el papa León XIV visitará la Argentina en noviembre no pasó inadvertida entre los fieles tucumanos. En la plaza Independencia, frente a la Catedral, la confirmación de la llegada del Sumo Pontífice abrió una conversación que fue más allá de la religión. Y es que para algunos representa una oportunidad para recuperar la esperanza; pero para otros, una posibilidad de que la Iglesia vuelva a acercarse a los jóvenes y a las familias. Y hubo quienes resumieron sus expectativas en una frase: “Nos hace falta una bendición del Papa”.
“Me parece bárbaro que nos venga a visitar”, contó a LA GACETA una mujer oriunda de Buenos Aires que se encontraba en Tucumán por el Congreso de Folclore. Aunque reconoció la nostalgia por Francisco, sostuvo que recibe con alegría al nuevo pontífice. “Lástima que el que fue nuestro no quiso volver a la Argentina. Nos quedó esa nostalgia, pero agradezco que el nuevo Papa nos venga a visitar”, expresó.
Cuando se le preguntó qué espera de la llegada de León XIV, su respuesta fue sencilla: “Yo lo único que espero es que traiga paz para toda la Argentina”.
Otra mujer, también de Buenos Aires, contó que es católica, que fue bautizada, tomó la primera comunión, se confirmó y se casó por la Iglesia, aunque actualmente no practica. Aun así, aseguró que la figura del Papa conserva un peso especial. “Es muy bienvenido, lo esperamos, por supuesto, y que venga con fe para nosotros”, afirmó.
Para ambas, además, la visita de Juan Pablo II a la Argentina en 1987 permanece como un recuerdo imborrable. Habían vivido aquella experiencia y todavía recuerdan la emoción que generó el paso del pontífice por el país.
“Muchísima emoción y realmente sí, como que trajo mucha paz. Eso es lo que tengo de recuerdo en el corazón”, recordó una de ellas. La otra agregó que lo vio en Buenos Aires cuando pasó en el Papamóvil. “Inolvidable. Creyentes y no creyentes también, a veces”, señaló.
Una visita que también interpela a la realidad social
Frente a la Catedral, otro fiel se sumó a la conversación. Para él, la llegada de León XIV constituye un acontecimiento de relevancia no solo para los católicos, sino para toda la sociedad. “Es un evento muy importante tanto para la provincia como para la Argentina”, consideró. También lamentó que Francisco no haya podido visitar su país de origen. “Es una lástima que, siendo el primer Papa argentino, no haya podido tener la oportunidad de venir a Argentina”, sostuvo.
En su opinión, la presencia de León XIV podría contribuir a renovar el vínculo entre la Iglesia y los más jóvenes. Recordó que la visita de Juan Pablo II generó una fuerte movilización y acercó a muchos adolescentes y chicos a las parroquias.
“Fue una movida muy importante. Todos los adolescentes y los chicos se acercaron a la Iglesia”, rememoró. Por eso, espera que la próxima visita pueda producir un efecto similar y dejar “buenos recuerdos para todo el país”.
Pero hubo una voz que puso el foco en una preocupación más urgente. Un jubilado tucumano resumió su expectativa con una frase que sintetizó el sentimiento de buena parte de la charla: “Nos hace falta una bendición que venga del Papa”.
Su mirada está atravesada por la situación económica. “Nuestro país está con problemas económicos, muchas situaciones que realmente no tienen, digamos, riesgo de salida. El jubilado, el estudiante, todos son problemas económicos”, afirmó.
Para él, la visita podría aportar algo que excede la dimensión estrictamente religiosa: confianza, fe y un mensaje capaz de interpelar a quienes toman decisiones.
“Yo digo la confianza, la fe, que es lo que nos puede dar y el estímulo que le puede dar a nuestros representantes para que vean cuál es la realidad de lo que están pasando los ciudadanos, tanto de nuestra provincia como de otras provincias”.
En su relato aparecen las dificultades cotidianas de los jubilados, el desempleo y el cierre de fábricas. “El jubilado no tiene para comer. Si tiene que pagar los remedios, deja de comer; y si come, deja para los remedios”, ejemplificó.
También habló de trabajadores que, después de décadas de empleo, quedan fuera del mercado laboral cuando una fábrica cierra. “Una persona que ya cumplió 30, 40 años de trabajo ya no consigue cualquier otro trabajo”, planteó.
En ese escenario, considera que la visita del Papa puede funcionar como un mensaje de esperanza. “Por eso te digo, la fe, la voluntad. Que nos bendiga este Santo Padre”, expresó.
El desafío de volver a llenar las iglesias
El jubilado también puso la mirada sobre la propia Iglesia y su capacidad para recuperar la presencia de los jóvenes. Consideró que existe una necesidad de que sacerdotes y comunidades vuelvan a acercarse a las familias y a las nuevas generaciones. “Nos falta esa relación de los sacerdotes, de acercarlos a los jóvenes, de acercarlos a la familia, a la Iglesia”, sostuvo.
Su recuerdo de la infancia funciona como contraste con el presente. Evocó sus años en el Sagrado Corazón de María, cuando las iglesias se llenaban y los sacerdotes tenían una presencia más cercana en la vida cotidiana.
“Cuando era chico iba al Sagrado Corazón de María y la iglesia se llenaba. ¿Cómo atraían los sacerdotes? Nos llevaban para ahí, nos daban mensajes, nos comunicaban a la familia y todos asistíamos a la iglesia”, recordó.
A su entender, hoy la convocatoria es diferente. “La mitad de la gente ya no se llena en una iglesia, únicamente cuando hay una festividad”, señaló.
Sin embargo, cree que una visita papal podría convertirse en una oportunidad para recuperar ese vínculo y despertar nuevamente el interés de los jóvenes.
Al recordar a Juan Pablo II, su memoria se vuelve todavía más intensa. “Lo mejor que vi en el mundo”, afirmó. También recordó el papel que el pontífice tuvo en momentos difíciles de la historia argentina y sostuvo que muchos de sus consejos no fueron escuchados.
Ahora espera a León XIV con la misma ilusión. “Con mucha esperanza”, respondió cuando se le preguntó cómo aguarda esta nueva visita papal.