La voz de los fieles tucumanos ante la visita de León XIV a la Argentina: “Nos hace falta una bendición del Papa”

La noticia de que el papa León XIV visitará la Argentina en noviembre no pasó inadvertida entre los fieles tucumanos. En la plaza Independencia, frente a la Catedral, la confirmación de la llegada del Sumo Pontífice abrió una conversación que fue más allá de la religión. Y es que para algunos representa una oportunidad para recuperar la esperanza; pero para otros, una posibilidad de que la Iglesia vuelva a acercarse a los jóvenes y a las familias. Y hubo quienes resumieron sus expectativas en una frase: “Nos hace falta una bendición del Papa”.